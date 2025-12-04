道奇與二連霸功臣羅哈斯續約　美媒曝明年球季後退休

▲羅哈斯（Miguel Rojas） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊老將羅哈斯（Miguel Rojas）確定再披「道奇藍」打完職棒生涯最後一季。根據《洛杉磯時報》與多家美媒報導，羅哈斯已與道奇達成1年550萬美元的續約合意，預計2026年結束球員生涯後將轉任球團其他職務，協助球員發展。

36歲的羅哈斯為道奇休息室核心人物之一，被視為世界大賽二連霸的重要功臣。他在今年世界大賽第7戰對藍鳥隊的比賽中，於9局敲出追平全壘打，為球隊逆轉與奪冠鋪路，成為系列戰的關鍵場面之一。 羅哈斯不僅場上表現穩定，更因其領袖氣質、對隊友的協助與無私態度而深受球隊重視。

遊擊手貝茲（Mookie Betts）能快速適應新位置，背後有羅哈斯長期陪同特訓、隨時給予建議的支持。

季後賽期間，即使沒有被排上先發，他仍幾乎每場比賽都親自接受媒體訪問，被形容為球隊真正的精神領袖。今年，他也獲得美國棒球記者協會洛杉磯安那罕分會頒發的「好人獎」（Good Guy Award）。

羅哈斯也以幽默聞名，他喜歡的日語之一是「サッポロ（札幌）」，還曾把札幌啤酒放在置物櫃裡，開心大喊「最喜歡的詞是Sapporo！」逗得隊友與工作人員哈哈大笑。未來朝道奇教練或管理層發展，也被被外界視為順理成章。 值得一提的是，在世界大賽第7戰擊出追平轟後，大谷翔平曾對他說：「再一起打10年吧。」

羅哈斯預計明年將迎來球員生涯的最後一年，報導指出，他很可能轉任為教練或發展部門成員，繼續與大谷等主力並肩為道奇打造下一次成功。