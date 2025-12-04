大都會砸3年5100萬美元簽下威廉斯　終結者迪亞茲動向成關鍵

We have signed RHP Devin Williams to a three-year contract.



Welcome to the Mets, Devin! pic.twitter.com/qUBhfFo3Lc — New York Mets (@Mets) December 3, 2025

記者王真魚／綜合報導

紐約大都會隊宣布，已與救援右投威廉斯（Devin Williams）簽下三年合約，作為終結者迪亞茲（Edwin Diaz）可能離隊的替代方案。 根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，合約總額為5100萬美元，沒有跳脫條款或選擇權，並附帶600萬美元簽約金，將在三個球季內分期支付。

威廉斯的加入，有望補強大都會牛棚後段戰力，但他未來的角色是擔任佈局投手或終結者，仍取決於球隊是否能與迪亞茲續約。

迪亞茲在上月跳脫合約，被視為今年自由市場最受注目的救援投手之一。報導指出，大都會仍致力於與迪亞茲重啟合作，補進威廉斯並不排除兩人輪番扛後援重任的可能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年31歲的威廉斯去年12月被釀酒人交易至洋基隊，交易包裹包含投手柯提斯（Nestor Cortes）及新人王決選名單成員德爾賓（Caleb Durbin）。儘管他今年67場登板繳出防禦率4.79的生涯最差成績，但進階數據顯示另有內容，包括2.68的FIP、被預期打擊率.195，以及優異的三振、揮空與壞球追打數據，顯示ERA並不完全反映他的實際表現。

威廉斯在洋基隊22次救援機會中成功18次，雖在開季被定位為終結者，但因開季低迷，多次由隊友分擔後援任務。他在季後賽4場皆繳出無失分內容。

▲威廉斯（Devin Williams）。（圖／達志影像／美聯社）