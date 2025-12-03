冬盟台灣兩隊同日報喜　山林再見勝止敗、海洋擊退龍頭社會人

▲林威漢。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

亞洲冬季聯盟例行賽進入倒數階段，3 日台灣山林與台灣海洋雙雙出戰。山林以 6 比 5 擊敗日職聯隊，海洋則以 4 比 3 險勝日本社會人隊。目前台灣海洋戰績9勝6敗，排名第二，僅次於日本社會人隊1.5場勝差。

台灣山林方面，先發投手曾家輝因樂天桃猿球團局數控管，只投 1 局便退場，由李柏毓在 2 局上接手。李柏毓在 4 局上遭遇亂流，被敲 3 支安打失 1 分。4 局下張仁瑋選到保送，陳思仲、林吳晉瑋、張士綸安打串連，攻下 3 分完成超前。不過日職聯隊在 5 局上由青野拓海轟出 3 分砲，再度以 4 比 3 要回領先。

雙方形成拉鋸，7 局下張士綸適時安打追成 4 比 4，8 局上日職聯隊靠山中稜真的安打再度超前。山林在 9 局下展開反攻，保送上壘後，張祐嘉敲出二壘安打扳平，劉俊緯隨後擊出再見安打，以 6 比 5 完成逆轉，成功終止 4 連敗。

晚場部分，日本社會人隊首局就發動攻勢，取得 2 比 0 領先。不過台灣海洋在 1 局下立即反撲，前一日開轟的田子杰首打席敲出二壘安打，隨後兩次保送形成滿壘，林威漢掃出二壘安打追回 2 分，高捷補上安打、林莛淯高飛犧牲打也都有貢獻，單局灌進 4 分奠定勝基。

海洋投手群表現穩定，直到 9 局上韋宏亮被柴崎聖人轟出陽春砲失 1 分，所幸隨即回穩守住比數，終場以 4 比 3 奪勝。此役海洋採用 7 名投手車輪戰，李承鴻中繼 2 局無失分，拿下勝投。