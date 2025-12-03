申皓瑋表弟松晉頡展二刀流身手　號稱「東體小辣椒」

▲申皓瑋表弟松晉頡二刀身手。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台東體中今（3）日火力與節奏齊發，幾乎局局都有分數進帳，提前 6 局以 8 比 1 擊敗崇義高中，以分組第一晉級高中鋁棒聯賽 32 強。

東體前兩戰皆奪勝，今日面對崇義採取「蠶食戰術」穩紮穩打。1 局上松晉頡以二壘安打開路，率先為球隊奠定 2 分領先；2 局上張冠志適時安打再追加 1 分。3 局、4 局東體靠崇義失誤與安打各添 1 分，逐漸擴大領先優勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

崇義雖在 4 局下追回 1 分，但東體第 5 局、6 局持續進帳，最終以 8 比 1 收下勝利。

高一新秀松晉頡投打俱佳，身為開路先鋒繳出 4 打數 2 安打，並在後援登板投 2 局無失分，成功拿下勝投。總教練陳峰岳表示他身材雖然不突出，不過在這批高一選手中，投打跑守較平均，目前定位二刀流，可以說是「小辣椒」。松晉頡說，國中就是投打都發展，當投手也沒問題，自己比較喜歡打擊。

松晉頡透露，從國中起就是投打雙修，「但我更喜歡打擊。」出身布農族與排灣族家庭，他的表哥正是富邦悍將外野手申皓瑋。陳峰岳分享，松晉頡從國二開始，每次比賽只要遇到東體教練就會主動打招呼，表達高中想來就讀的意願。松晉頡笑說，東體成績不錯，打球的球風很「野」，是自己喜歡的風格，高中第一志願就是東體，這次比賽希望有穩定貢獻，打第一棒帶頭衝。

陳峰岳說，這次鋁棒組陣容涵蓋一到三年級生，野手多為高一生，投手則是高二、三生，已經好幾年沒進8強了，目標重返8強。