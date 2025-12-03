運動雲

薛和坤滿貫彈掀攻勢！高苑4局13比1勝中興　分組第一晉級

▲高苑薛和坤滿貫砲灌6打點。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

去年亞軍高苑工商在高中鋁棒聯賽火力全開，今（3）日面對中興高中，隊長薛和坤首局轟出滿貫全壘打，一人灌進6分打點，率隊提前4局以 13 比 1 終結比賽，強勢以分組第一晉級32強。

中興在 1 局上先馳得點，但高苑隨即在 1 局下展開反攻。祖港・卡嘎捏拉嗯、余硯凱、楊燿丞連敲安打，搭配高飛犧牲打追平比分。對方隨後出現觸身球保送，形成滿壘，薛和坤則瞄準第一球，將球炸向左外野大牆，滿貫砲一棒清壘，高苑單局灌進 5 分逆轉戰局。

高苑第6棒薛和坤全場 3 打數 2 安打，含滿貫砲，共貢獻 6 分打點，是球隊取勝最大功臣。總教練林樺慶指出，薛和坤身材條件佳，但受限於守備位置，因此安排在鋁棒組發揮打擊長才，也鼓勵學長們在鋁棒賽事發光，「表現好一樣能為升學加分。」

薛和坤笑說，滿貫全壘打是他高中第一轟，更巧的是「國中首轟」對手同樣也是中興。他提到，前兩年未報名過全國賽，今年才首次參加，「高中最後一年了，更想把握機會，也希望能把經驗傳承給學弟。」

高苑包含薛和坤在內共有 4 名高三球員，其餘由高一、二生組成，團隊已連續三場提前「扣倒」對手。林樺慶表示，相較去年以分組第三晉級，今年拿下分組第一是很好的開始，首要目標設定為打進8強，「希望黑豹旗學長拿下季軍能激勵學弟，有信心、不怕失敗。」

