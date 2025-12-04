尼克「大橋」多次挑釁塞爾提克板凳　綠衫軍主帥馬茲拉反讚

▲布里吉斯。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

波士頓塞爾提克昨（3）日在主場以123比117力退紐約尼克，布朗（Jalen Brown）攻下本季新高42分成為致勝關鍵，比賽中火花不斷，布里吉斯（Mikal Bridges）多次朝綠衫軍板凳席叫陣，但總教練馬茲拉（Joe Mazzulla）表示並未受到影響，反而歡迎他這麼做。

布朗此役在尼克層層防線夾擊下仍展現高效率，24投16中，外帶4籃板、4助攻，持續扛起球隊進攻箭頭，面對布里吉斯與哈特（Josh Hart）等防守大鎖，他依舊能夠找到節奏，展現成熟的比賽閱讀能力。

這場比賽是上季分區準決賽的延續對決，場上肢體接觸與情緒強度明顯升溫，布里吉斯本場表現同樣亮眼，全場17投12中，三分球12投8中，攻下全隊最高的35分，期間多次向塞爾提克板凳席叫陣挑釁，讓比賽張力不斷提升。

然而根據賽後影片，馬茲拉對此並不排斥，「我不介意那些，我喜歡那樣，這是比賽的一部分，它讓我保持投入，我覺得我們的球員處理得很好。」

布里吉斯賽後也稱讚馬茲拉的執教方式，「我認為他是一位非常出色的教練，他們的球員會努力、會聰明地打，這支球隊很有天賦，我知道他們有人受傷或不在場，但他們總有下一個人能站出來。」

本場勝利讓塞爾提克戰績來到12勝9敗，逐步向東區上半部推進；尼克則跌至13勝7敗。