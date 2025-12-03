運動雲

柳賢振睽違15年回國家隊！韓國公布29人集訓名單　金倒永也入列

▲柳賢振。（圖／截自韓華鷹官方粉絲團）



記者楊舒帆／綜合報導

韓職3日公布 2026 年世界棒球經典賽第一階段集訓 的國內球員名單，總計 29 名球員將在明年 1 月前往塞班島展開為期 13 天的海外訓練，陣中包含12強國手但今年飽受傷痛之苦的金倒永，以及老將柳賢振。

WBC 明年將在新球季開打前舉行，為了讓代表隊球員能及早進入比賽狀態，KBO 特別規劃這次 1 次集訓，時間訂於 2026 年 1 月 9 日至 21 日，地點位於塞班島。

這份名單共有 投手 16 人、野手 13 人。其中，2025 年韓職冠軍 LG 入選人數最多，一口氣有 8 名球員入選；亞軍 韓華 緊追在後，共 6 人入列。其餘依序為 KT（4 人）、三星（3 人），SSG、NC、斗山（各 2 人），而 KIA、Kiwoom各有 1 名球員參加。至於旅外好手是否加入 1 次集訓？KBO 表示，目前尚未最後確認，將於日後另行公布。

此外，KBO 今日已向大會（WBCI）提交 35 人預備名單（Provisional Roster），但依規定不得公開。最終 30 人正式名單 將在 2026 年 2 月 3 日前完成，屆時才會正式亮相。

此次最受矚目的名字，就是 38 歲的「怪物左投」柳賢振。柳志鉉在日前與日本的 2 場評價賽後曾透露：「明年 1 月集訓時會加入一些資深選手」，這回正式將柳賢振列入塞班名單。柳賢振上一次參加國際賽，已經是 2010 年廣州亞運，時隔 15 年再次為國出征。

季後表現不穩的韓華終結者金瑞賢未入列，捕手則是 LG 朴東原與韓華崔載勳 2 名體系。最尷尬的是 樂天巨人竟無任何球員入選。

韓國隊29人集訓名單如下：
◆投手（16人）
劉泳澯、孫周永、宋勝基、文東珠、鄭宇宙、柳賢振、趙丙炫、盧景銀、元兌仁、裴燦昇、金榮奎、蘇珩準、高永表、朴英賢、郭彬、金澤延

◆野手（13人）
朴東原、文保景、申珉宰、朴海旻、洪昌基、崔載勳、盧施煥、文賢彬、具滋昱、金周元、安賢民、金倒永、宋成文

