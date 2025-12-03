運動雲

伊藤大海是「最好的朋友」　古林睿煬討教滑球還有新秘密武器

▲▼ 古林睿煬 。（圖／記者王真魚攝）

▲古林睿煬 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

效力日本火腿台灣投手古林睿煬今年受邀參與Nike訓練營首度擔任教練指導學員，談到赴日一大收穫，就是向隊友伊藤大海學習武器球種。他開心表示，「他是我最好的朋友！」

古林表示，剛到日本時，明顯感覺自己球種有些單調，因此積極向各投手請益，「不只是他，我到處問、誰都問。」滑球本來就會投，但在中職鮮少使用，他笑說，「沒辦法，沒招了，先丟再說。」

結果伊藤傳授的滑球，讓他在短時間內便能投入比賽，「練不到一個禮拜就直接丟了，感覺滿好的，也大概知道手感是怎麼樣。」

被問到是否除了滑球外也新增其他球種，古林透露「當然有」，至於是哪幾種球路呢？他笑回，「這是秘密！」

古林睿煬進一步表示，到日本之後，火腿教練有給予不少建議，「我們都有去嘗試，希望明年可以更完整地展現給大家看。」強化新球種，也是休賽季一大課題，希望能夠好好找到手感。

對於台灣與日本用球仍有細微差異，古林睿煬認為，縫線看起來類似，但確實有些不同，「所以有些球種在日本跑得更好，有些反而沒那麼漂亮。」

談到日職訓練方式，古林也收穫不少，他指出，日本球隊在細節上的要求相當扎實，甚至連跑步動作都能夠拆解，「他們會針對你的姿勢、怎麼跑、哪邊發力都一步一步調。」他表示，練跑的量不算大，但強度與控管非常明確，「會限制休息時間，也會測秒，讓你在還能維持動作品質的情況下把跑步做好，而不是單純跑到很累。」

回顧旅日第一年，古林從球種、細節到訓練方法都汲取大量經驗，期盼能在休賽季持續調整，明年以更完整、更扎實的自己展開新球季。

關鍵字： 古林睿煬旅日棒球日本火腿滑球學習訓練細節

