運動雲

>

餅總季後賽驚喜探班又神助攻！古林睿煬曝前晚「談心」派上用場

▲▼林岳平探班古林睿煬。（圖／截自古林睿煬老婆IG:maruko.106）

▲林岳平探班古林睿煬。（圖／啟程運動行銷提供）

記者王真魚／新北報導

旅日效力日本火腿的古林睿煬，今年受邀參與Nike訓練營首度擔任教練，今日受訪提到去年高潮系列賽期間的一段「隱藏版插曲」，統一獅總教練林岳平驚喜探班，甚至在比賽前一晚與他進行一場深度對話。古林坦言，多虧那一晚「談心」，讓他隔天比賽能有一個好的結果。

回顧10月19日對軟銀的重要一戰，古林主投4.2局無失分、65球僅被敲2安，成功替火腿續命、逼出最終決戰。當時餅總也現身福岡PayPay Dome。

[廣告]請繼續往下閱讀...

古林笑說，餅總不僅來看球，「前一天晚上就找我聊了，就把一些對比賽的疑問問他，結果他給了我很棒的建議。我真的都有記起來。」

即使現在已經沒有同隊，林岳平仍像父親一樣，對古林睿煬相當關心。古林睿煬先是開玩笑稱，「有點壓力喔......！」隨後笑稱「其實真的很謝謝他，去日本之後還是得到他很多幫助，有時候他可能覺得自己在講幹話，但對我來說，真的滿受用。」

回顧今年旅日第一年球季，古林睿煬坦言開季並不順利，不僅開幕戰「整個炸掉」，中間還遭遇兩度受傷，讓他一度懊惱「沒有持續幫到球隊」。

儘管如此，他對本季最終成果感到開心也感到成長，「雖然一開始不是很好，但我覺得今年算是一個好的結束。從不好的狀態慢慢調整回來，最後能用好的內容收尾，自己還算滿意。」
 

關鍵字： 林岳平古林睿煬日本火腿Nike訓練營旅日棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控　婚外情爆料帳號為冒用

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控　婚外情爆料帳號為冒用

高志綱遭爆外遇林倪安！　對話、照片疑曝光

高志綱遭爆外遇林倪安！　對話、照片疑曝光

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

「不投更危險！」前巨人名將看好大谷翔平WBC登板

「不投更危險！」前巨人名將看好大谷翔平WBC登板

「平鎮校草」張宥鈞離開職棒一年新身份曝光：12強冠軍電影要角

「平鎮校草」張宥鈞離開職棒一年新身份曝光：12強冠軍電影要角

兄弟林書逸動向受矚！傳轉投富邦悍將　球團：有消息將公布

兄弟林書逸動向受矚！傳轉投富邦悍將　球團：有消息將公布

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

韓華鷹33勝蒸發！雙王牌龐塞、瑞恩都赴美　韓媒：怎麼會這樣

韓華鷹33勝蒸發！雙王牌龐塞、瑞恩都赴美　韓媒：怎麼會這樣

小朋友問「你跟大谷誰較強？」史坦頓苦笑回應：答案很清楚

小朋友問「你跟大谷誰較強？」史坦頓苦笑回應：答案很清楚

有他差很多！王貞治點名「大谷一棒」是關鍵　日本瞄準第4冠

有他差很多！王貞治點名「大谷一棒」是關鍵　日本瞄準第4冠

ELLA超感性突然落淚　邊哭還能邊吵架XD

熱門新聞

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控　婚外情爆料帳號為冒用

高志綱遭爆外遇林倪安！　對話、照片疑曝光

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

「不投更危險！」前巨人名將看好大谷翔平WBC登板

「平鎮校草」張宥鈞離開職棒一年新身份曝光：12強冠軍電影要角

兄弟林書逸動向受矚！傳轉投富邦悍將　球團：有消息將公布

讀者回應

﻿

熱門新聞

1高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控

2高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

3高國豪妻發文　還原兄弟互毆始末

4巨人名將看好大谷WBC登板：不投更危

5「平鎮校草」張宥鈞演12強冠軍

最新新聞

1周志豪統治禁區！近4戰19分16.5籃板

2柳賢振睽違15年回國家隊！韓國公布29人集訓名單

3伊藤大海最好的朋友！古林討教滑球

4兄弟冬盟進化術！恰哥提醒張仁瑋修細節

5餅總探班神助攻！古林曝談心派上用場

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

許瑋甯捧花超搶手！　邱澤開啟「護妻模式」

李靚蕾曝邱澤許瑋甯甜蜜互動　感嘆「讓人不得不相信愛情」

【為義父報仇】砍斷天道盟大哥「黑狗」腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T

【搞錯了？】保育類藍腹鷴「狂追愛母雞」 農場主傻眼笑翻XD

依依爸媽曾反對她跟納豆交往 　「不讓他踏入家門一步」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366