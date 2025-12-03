餅總季後賽驚喜探班又神助攻！古林睿煬曝前晚「談心」派上用場

▲林岳平探班古林睿煬。（圖／啟程運動行銷提供）

記者王真魚／新北報導

旅日效力日本火腿的古林睿煬，今年受邀參與Nike訓練營首度擔任教練，今日受訪提到去年高潮系列賽期間的一段「隱藏版插曲」，統一獅總教練林岳平驚喜探班，甚至在比賽前一晚與他進行一場深度對話。古林坦言，多虧那一晚「談心」，讓他隔天比賽能有一個好的結果。

回顧10月19日對軟銀的重要一戰，古林主投4.2局無失分、65球僅被敲2安，成功替火腿續命、逼出最終決戰。當時餅總也現身福岡PayPay Dome。

古林笑說，餅總不僅來看球，「前一天晚上就找我聊了，就把一些對比賽的疑問問他，結果他給了我很棒的建議。我真的都有記起來。」

即使現在已經沒有同隊，林岳平仍像父親一樣，對古林睿煬相當關心。古林睿煬先是開玩笑稱，「有點壓力喔......！」隨後笑稱，「其實真的很謝謝他，去日本之後還是得到他很多幫助，有時候他可能覺得自己在講幹話，但對我來說，真的滿受用。」

回顧今年旅日第一年球季，古林睿煬坦言開季並不順利，不僅開幕戰「整個炸掉」，中間還遭遇兩度受傷，讓他一度懊惱「沒有持續幫到球隊」。

儘管如此，他對本季最終成果感到開心也感到成長，「雖然一開始不是很好，但我覺得今年算是一個好的結束。從不好的狀態慢慢調整回來，最後能用好的內容收尾，自己還算滿意。」

