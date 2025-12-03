運動雲

鵜鶘狀元威廉森僅打10場又傷了　至少休3周生涯出勤率不到5成

▲▼鵜鶘威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘怪物狀元威廉森又傷了。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

開季至今僅出賽10場的「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）再次出現傷勢，根據《ESPN》報導，他因右側腹內收肌受傷，將缺席一段較長的時間，預計3周後重新評估。年僅25歲的威廉森生涯飽受傷勢困擾，進入 NBA 以來，493 場例行賽只上場 224 場，出賽率僅約 45.5%。

這已是威廉森生涯多次「重大缺席」的最新一例。進入NBA的7個賽季中，他只有兩季出賽超過30場，甚至還曾整季報銷。自2019年加入聯盟後，他的出勤率僅45.5%。就在外界稱讚他本季看似回到「大學以來最佳狀態」時，他又因傷中斷腳步。

▲鵜鶘威廉森、英格雷。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉森生涯多次因傷長期缺陣，493場例行賽中僅出賽224場。（圖／達志影像／美聯社）

健康時的威廉森仍是鵜鶘火力來源，本季10場平均能砍22.1分、5.6籃板和4助攻。他上月從長期困擾他的腿後肌傷勢中復出，近7戰出賽5場，表現穩定。但他的體能與身材管理長期遭受外界質疑，他的合約甚至包含體重與體脂條款，如今又因傷停擺，成為他生涯揮之不去的陰影。

鵜鶘的團隊情勢也不樂觀，目前僅有3勝19敗，淪為聯盟爐主；最近13戰僅贏1場，球隊在上月也開除了執教5年的總教練格林（Willie Green）。雖然球季還長，但這樣的低迷表現已讓外界認為鵜鶘恐怕又將迎來一個「失望賽季」。

