運動雲

>

明年旅日+2！古林睿煬超開心：嘿嘿，已經在討論怎麼對付安可了

▲▼ 古林睿煬 。（圖／記者王真魚攝）

▲古林睿煬 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

旅日發展的古林睿煬，今年迎來最開心的消息之一，莫過於統一獅隊友林安可與味全龍王牌徐若熙陸續確定旅日。他笑說，「非常開心欸！終於有更多人可以約吃飯了。」

林安可將轉戰西武獅，徐若熙則加入軟銀，明年的太平洋聯盟會相當熱鬧。古林笑稱自己已經準備好迎接林安可、徐若熙，「我已經找好北海道餐廳準備帶他們去。」由於自己在北海道常常吃台灣料理，他笑說，「不會帶他們吃台灣料理啦！但如果他們想吃也可以，我現在Google Map標記打開全部都是台灣菜！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

古林坦言最期待的是與林安可在日職正式對決，「（過去在統一獅）隊內賽其實對他丟得不太好，所以滿期待的。他是一個很不錯的打者，火腿內部都認為他真的很強。」他隨後打趣表示，「嘿嘿，我們已經在討論要怎麼對付他了。」

林安可出發前也向古林請教，日本職棒第一年會遇到哪些狀況，古林則分享，「移動真的會比較辛苦，尤其對野手來說，跟台灣滿不一樣的。」

另一位平鎮高中學弟徐若熙明年也將赴日發展，古林同樣樂見，「也有跟他分享一些生活上要注意的事情，大家都是很有能力的選手，我相信他自己也有一套，祝福他可以發展得很好。」

關鍵字： 旅日球員林安可徐若熙古林睿煬日職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控　婚外情爆料帳號為冒用

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控　婚外情爆料帳號為冒用

高志綱遭爆外遇林倪安！　對話、照片疑曝光

高志綱遭爆外遇林倪安！　對話、照片疑曝光

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

「不投更危險！」前巨人名將看好大谷翔平WBC登板

「不投更危險！」前巨人名將看好大谷翔平WBC登板

「平鎮校草」張宥鈞離開職棒一年新身份曝光：12強冠軍電影要角

「平鎮校草」張宥鈞離開職棒一年新身份曝光：12強冠軍電影要角

兄弟林書逸動向受矚！傳轉投富邦悍將　球團：有消息將公布

兄弟林書逸動向受矚！傳轉投富邦悍將　球團：有消息將公布

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

韓華鷹33勝蒸發！雙王牌龐塞、瑞恩都赴美　韓媒：怎麼會這樣

韓華鷹33勝蒸發！雙王牌龐塞、瑞恩都赴美　韓媒：怎麼會這樣

小朋友問「你跟大谷誰較強？」史坦頓苦笑回應：答案很清楚

小朋友問「你跟大谷誰較強？」史坦頓苦笑回應：答案很清楚

有他差很多！王貞治點名「大谷一棒」是關鍵　日本瞄準第4冠

有他差很多！王貞治點名「大谷一棒」是關鍵　日本瞄準第4冠

【吃薑母鴨都不揪】見媽要去吃好料哈士奇盧小小不讓她出門！

熱門新聞

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控　婚外情爆料帳號為冒用

高志綱遭爆外遇林倪安！　對話、照片疑曝光

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

「不投更危險！」前巨人名將看好大谷翔平WBC登板

「平鎮校草」張宥鈞離開職棒一年新身份曝光：12強冠軍電影要角

兄弟林書逸動向受矚！傳轉投富邦悍將　球團：有消息將公布

讀者回應

﻿

熱門新聞

1高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控

2高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

3高國豪妻發文　還原兄弟互毆始末

4巨人名將看好大谷WBC登板：不投更危

5「平鎮校草」張宥鈞演12強冠軍

最新新聞

1周志豪統治禁區！近4戰19分16.5籃板

2柳賢振睽違15年回國家隊！韓國公布29人集訓名單

3伊藤大海最好的朋友！古林討教滑球

4兄弟冬盟進化術！恰哥提醒張仁瑋修細節

5餅總探班神助攻！古林曝談心派上用場

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

許瑋甯捧花超搶手！　邱澤開啟「護妻模式」

李靚蕾曝邱澤許瑋甯甜蜜互動　感嘆「讓人不得不相信愛情」

【為義父報仇】砍斷天道盟大哥「黑狗」腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T

【搞錯了？】保育類藍腹鷴「狂追愛母雞」 農場主傻眼笑翻XD

依依爸媽曾反對她跟納豆交往 　「不讓他踏入家門一步」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366