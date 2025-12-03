明年旅日+2！古林睿煬超開心：嘿嘿，已經在討論怎麼對付安可了





▲古林睿煬 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

旅日發展的古林睿煬，今年迎來最開心的消息之一，莫過於統一獅隊友林安可與味全龍王牌徐若熙陸續確定旅日。他笑說，「非常開心欸！終於有更多人可以約吃飯了。」

林安可將轉戰西武獅，徐若熙則加入軟銀，明年的太平洋聯盟會相當熱鬧。古林笑稱自己已經準備好迎接林安可、徐若熙，「我已經找好北海道餐廳準備帶他們去。」由於自己在北海道常常吃台灣料理，他笑說，「不會帶他們吃台灣料理啦！但如果他們想吃也可以，我現在Google Map標記打開全部都是台灣菜！」

古林坦言最期待的是與林安可在日職正式對決，「（過去在統一獅）隊內賽其實對他丟得不太好，所以滿期待的。他是一個很不錯的打者，火腿內部都認為他真的很強。」他隨後打趣表示，「嘿嘿，我們已經在討論要怎麼對付他了。」

林安可出發前也向古林請教，日本職棒第一年會遇到哪些狀況，古林則分享，「移動真的會比較辛苦，尤其對野手來說，跟台灣滿不一樣的。」

另一位平鎮高中學弟徐若熙明年也將赴日發展，古林同樣樂見，「也有跟他分享一些生活上要注意的事情，大家都是很有能力的選手，我相信他自己也有一套，祝福他可以發展得很好。」