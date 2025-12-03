樂天巨人亞援補強沉寂王維中列名單　韓媒：首要目標是日本投手

▲王維中。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職今年啟用「亞援」制度，王彥程加盟韓華鷹，成為繼王維中後旅韓的台灣投手，樂天巨人日前傳將台灣左投王維中放在考慮名單內，不過韓媒3日報導指出，樂天巨人應以日本投手為優先。

根據韓媒《New1》報導指出，樂天巨人隊在吞下震撼性的 12 連敗、最終無緣季後賽後，本休賽季最重要的課題之一，就是強化投手陣容。然而目前進入冬季的補強期，球隊的動作卻異常沉寂，無論是在自由球員市場上或是在外籍、亞洲配額球員的簽約方面，幾乎沒有消息傳出，顯得過於安靜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導指出，球團將全面重整洋投，被視為「最失敗補強之一」的 維拉斯奎茲（Vince Velasquez）已確定不會續約；至於被列入保留名單的甘博亞（Alec Gamboa），球團是否選擇續留仍未定論。

韓職「亞援」新制可以20萬美元簽下來自亞洲或澳洲球員，曾在韓職效力一季且被味全龍放在戰力外名單的王維中，他在休季期間前往美國訓練，據了解，他確實有在樂天巨人的考慮選擇名單內。

不過該篇報導分析，「樂天同樣計畫以投手填補亞援名額，首要目標是日本投手，如果找尋不順利，則將範圍擴大至台灣、澳洲等地的球員。不過在使用亞援選手時，樂天並未限定特定定位，無論是先發或牛棚都有可能，因為球隊本季牛棚防禦率 4.65，同樣缺乏穩定性，與先發一樣需要補強。」