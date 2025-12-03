運動雲

>

兄弟林書逸動向受矚！傳轉投富邦悍將　球團：有消息將公布

▲中信兄弟林書逸。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟外野手林書逸本季未被納入60人契約保留名單，成為自由尋找新東家的熱門人選。今（3）日傳出他將加盟富邦悍將，悍將球團回應「已有鎖定人選並積極接觸中」，若有確定將再正式公布。

林書逸在2022年整季出賽 85 場敲出 80 支安打，是生涯單季最佳；同年在台灣大賽4場皆先發，打擊率高達.333，外界一度認定他是台鋼擴編選秀的熱門名單。奪冠後，他在慶祝時高喊「三連霸！我不要去台鋼！」引發熱議。

而近三年在一軍出賽受限，本季僅在一軍出賽12場，今年季後被放入60人名單外，使得其他球隊得以洽談。雖然兄弟並非完全放棄，仍有意重新簽回他，但市場上已有多支球隊提出邀約。

台鋼雄鷹領隊劉東洋日前曾受訪表示，林書逸「高雄囝仔」，「就像我們網羅黃子鵬一樣，我們歡迎這樣的選手，歡迎回到家鄉一起努力。」展開雙手歡迎他。

不過最新傳聞指出林書逸將選擇富邦悍將，而悍將球團副領隊林威助在兄弟時期曾擔任教練，與林書逸有過合作經驗，外界認為雙方若再度攜手，或有助於悍將在外野戰力與技術層面的補強。對此，悍將球團回應，「對於戰力保留名單外之球員，悍將球團將針對隊形持續進行補強，目前已有鎖定人選並積極接觸中，若有確定消息將正式對外公布。」

關鍵字：林書逸中信兄弟富邦悍將自由球員台灣職棒

