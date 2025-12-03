電擊退團與阿部監督「地獄秋訓」有關？歐可耶瑠偉尋求海外發展

▲巨人選手歐可耶瑠偉。（圖／讀賣巨人官網）

記者楊舒帆／綜合報導

讀賣巨人隊外野手 歐可耶瑠偉（オコエ瑠偉） 上月 28 日被球團突宣布為自由契約，這位曾被期望成為正規外野手的前樂天第一指名，突然退團引發球迷震驚。日媒《朝日新聞》網路媒體揭露，他在秋訓期間「突然消失」，甚至缺席長嶋茂雄追悼會與球迷感謝祭，退團原因疑與阿部慎之助監督祭出的「地獄秋訓」有關。

日媒引述巨人隨隊記者指出，歐可耶原本在秋訓名單內，卻從第 3 天起未再現身，球團相關人士皆避談原因。隨著週刊曝光他與阿部監督存在「方針不合」，巨人迅速宣布自由契約，並表面上以「讓選手尋求海外機會」為由。不過日媒直言，若是球團主導的職涯安排，球員不會先被列入秋訓名單，反顯示彼此早已產生明顯歧見。

巨人 OB 與教練團受訪時均指出，歐可耶擁有壓倒性的身體天賦、守備跑壘積極，打擊也比過去更能掌握情勢，但「心態起伏大」、「無法長期維持專注」是最大問題。他今年兩度被下放，最終僅出賽 61 場，仍被視為外野候補。不過在阿部監督本季提前預告高強度訓練的情況下，歐可耶卻未在未受傷狀態下參與練習，引發隊內士氣疑慮，成為球團決斷理由之一。

歐可耶高中時期曾在甲子園造成轟動，被視為天才級外野手，但進職棒後始終未能穩定發揮。加上近年場外爭議不斷，包括被週刊拍到出席黑社會關聯宴席、因使用海外線上賭場遭書面送檢（後不起訴），也讓球團對他的紀律與危機意識感到憂心。

報導指出一名熟悉他的關係者說：「他其實是個好人，對誰都很友善。但過於單純，容易被影響，也會因一時情緒做決定。這非常危險，也會讓自己吃虧。」考量到他是透過現役選手才到巨人，其他 NPB 球隊願意網羅他的可能性不高。未來他可能前往美國小聯盟、墨西哥或台灣繼續打球，但能否重返主流舞台仍是未知數。

日前歐可耶透過球團發表聲明表示：「季後開始我便與球團多次討論，最終獲得允許，將挑戰包含海外職棒在內的其他球隊。這三個球季以來，無論是支持我的球迷、監督、教練、隊友，還是球團工作人員，我心中都只有滿滿的感謝。未來我會持續挑戰，希望能展現更成長的自己給大家看到。」