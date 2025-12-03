運動雲

>

電擊退團與阿部監督「地獄秋訓」有關？歐可耶瑠偉尋求海外發展

▲巨人選手歐可耶瑠偉。（圖／讀賣巨人官網）

▲巨人選手歐可耶瑠偉。（圖／讀賣巨人官網）

記者楊舒帆／綜合報導

讀賣巨人隊外野手 歐可耶瑠偉（オコエ瑠偉） 上月 28 日被球團突宣布為自由契約，這位曾被期望成為正規外野手的前樂天第一指名，突然退團引發球迷震驚。日媒《朝日新聞》網路媒體揭露，他在秋訓期間「突然消失」，甚至缺席長嶋茂雄追悼會與球迷感謝祭，退團原因疑與阿部慎之助監督祭出的「地獄秋訓」有關。

日媒引述巨人隨隊記者指出，歐可耶原本在秋訓名單內，卻從第 3 天起未再現身，球團相關人士皆避談原因。隨著週刊曝光他與阿部監督存在「方針不合」，巨人迅速宣布自由契約，並表面上以「讓選手尋求海外機會」為由。不過日媒直言，若是球團主導的職涯安排，球員不會先被列入秋訓名單，反顯示彼此早已產生明顯歧見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

巨人 OB 與教練團受訪時均指出，歐可耶擁有壓倒性的身體天賦、守備跑壘積極，打擊也比過去更能掌握情勢，但「心態起伏大」、「無法長期維持專注」是最大問題。他今年兩度被下放，最終僅出賽 61 場，仍被視為外野候補。不過在阿部監督本季提前預告高強度訓練的情況下，歐可耶卻未在未受傷狀態下參與練習，引發隊內士氣疑慮，成為球團決斷理由之一。

歐可耶高中時期曾在甲子園造成轟動，被視為天才級外野手，但進職棒後始終未能穩定發揮。加上近年場外爭議不斷，包括被週刊拍到出席黑社會關聯宴席、因使用海外線上賭場遭書面送檢（後不起訴），也讓球團對他的紀律與危機意識感到憂心。

報導指出一名熟悉他的關係者說：「他其實是個好人，對誰都很友善。但過於單純，容易被影響，也會因一時情緒做決定。這非常危險，也會讓自己吃虧。」考量到他是透過現役選手才到巨人，其他 NPB 球隊願意網羅他的可能性不高。未來他可能前往美國小聯盟、墨西哥或台灣繼續打球，但能否重返主流舞台仍是未知數。

日前歐可耶透過球團發表聲明表示：「季後開始我便與球團多次討論，最終獲得允許，將挑戰包含海外職棒在內的其他球隊。這三個球季以來，無論是支持我的球迷、監督、教練、隊友，還是球團工作人員，我心中都只有滿滿的感謝。未來我會持續挑戰，希望能展現更成長的自己給大家看到。」

關鍵字： 歐可耶瑠偉巨人隊自由契約秋訓風波海外挑戰

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控　婚外情爆料帳號為冒用

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控　婚外情爆料帳號為冒用

高志綱遭爆外遇林倪安！　對話、照片疑曝光

高志綱遭爆外遇林倪安！　對話、照片疑曝光

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

「不投更危險！」前巨人名將看好大谷翔平WBC登板

「不投更危險！」前巨人名將看好大谷翔平WBC登板

「平鎮校草」張宥鈞離開職棒一年新身份曝光：12強冠軍電影要角

「平鎮校草」張宥鈞離開職棒一年新身份曝光：12強冠軍電影要角

有他差很多！王貞治點名「大谷一棒」是關鍵　日本瞄準第4冠

有他差很多！王貞治點名「大谷一棒」是關鍵　日本瞄準第4冠

小朋友問「你跟大谷誰較強？」史坦頓苦笑回應：答案很清楚

小朋友問「你跟大谷誰較強？」史坦頓苦笑回應：答案很清楚

高志綱遭爆婚外情最新回應　球團了解狀況中：若違規最重開除

高志綱遭爆婚外情最新回應　球團了解狀況中：若違規最重開除

藍鳥再補強！3年3000萬網羅韓華鷹17勝王牌龐塞

藍鳥再補強！3年3000萬網羅韓華鷹17勝王牌龐塞

前賽揚右投鮑爾離開橫濱DeNA　球團坦言無法進入續約階段

前賽揚右投鮑爾離開橫濱DeNA　球團坦言無法進入續約階段

【224天後現身】名模羈押完身形大變　被問養寵物錢從哪來秒閃人

熱門新聞

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控　婚外情爆料帳號為冒用

高志綱遭爆外遇林倪安！　對話、照片疑曝光

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

「不投更危險！」前巨人名將看好大谷翔平WBC登板

「平鎮校草」張宥鈞離開職棒一年新身份曝光：12強冠軍電影要角

有他差很多！王貞治點名「大谷一棒」是關鍵　日本瞄準第4冠

讀者回應

﻿

熱門新聞

1高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控

2高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

3高國豪妻發文　還原兄弟互毆始末

4巨人名將看好大谷WBC登板：不投更危

5「平鎮校草」張宥鈞演12強冠軍

最新新聞

1湖人連勝中止！主帥引用《怪物奇兵》

2詹皇真的老了？陷入未曾出現低潮

3傳林書逸傳轉投富邦悍將　球團回應

437歲義大利「高砲塔」宣布退休

5歐可耶瑠偉尋求海外發展

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

許瑋甯捧花超搶手！　邱澤開啟「護妻模式」

【為義父報仇】砍斷天道盟大哥「黑狗」腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T

李靚蕾曝邱澤許瑋甯甜蜜互動　感嘆「讓人不得不相信愛情」

【搞錯了？】保育類藍腹鷴「狂追愛母雞」 農場主傻眼笑翻XD

【二嫂正面曝】高國豪怒嗆「婊子」喊單挑 妻抱孩護尪幫腔！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366