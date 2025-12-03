運動雲

藍鳥再補強！3年3000萬網羅韓華鷹17勝王牌龐塞

記者王真魚／綜合報導

多倫多藍鳥隊持續強化投手陣容，繼重砸7年2.1億美元簽下席斯（Dylan Cease）後，再以3年3000萬美元網羅錢韓職韓華鷹強投龐塞（Cody Ponce）。消息人士向MLB.com證實此合約，但球團尚未正式公布。

現年31歲、身高198公分、體重約116公斤的龐塞，旅日與旅韓多年，2025年在韓職大爆發，是他重返MLB的關鍵。效力韓華鷹隊期間，他先發29場，繳出17勝1敗、防禦率1.89、252次三振、180.2局的驚人數據，全面領先KBO，成績大幅超越他2020-21年在海盜隊時的表現。

根據投球分析師波道斯基（Lance Brozdowski）的資料，龐塞在韓職的四縫線均速達95.5英里（約154公里），最快可飆到97–99英里（約156–159公里）。

▲龐塞（Cody Ponce）。（圖／截自韓華鷹粉絲團）

他主攻四縫線與較新的變速球投法（kick change），該球路揮空率高達46%，就算在好球帶內也有39%揮空率。他還會搭配切球（偏硬式滑球風格）與少量伸卡球，使他的球種組成比過去更完整。

龐塞過去在MLB的四縫線均速僅93.2英里，變速球使用率偏低，缺乏武器球壓制左打，過去對左打者被長打率高達.703。如今球速提升、變速球更犀利，也重新獲得挑戰大聯盟的機會。

龐塞2015年選秀被釀酒人於第二輪選中，2019年被交易至海盜，2020年登上大聯盟，共替海盜出賽20場、5場先發，累計1勝7敗、防禦率5.86，2021年季後遭釋出後轉往日本與韓國發展。

龐塞成為又一位在韓職完成蛻變、成功重返美職的投手案例。近期例子包括他的隊友瑞恩（Ryan Weiss），這位曾效力富邦悍將的右投據傳將加盟太空人；另一位則是凱利（Merrill Kelly），曾在韓職待了4年，2018年加盟響尾蛇後，如今已在大聯盟站穩腳步、累積7個球季。

