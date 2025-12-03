運動雲

有他差很多！王貞治點名「大谷一棒」是關鍵　日本瞄準第4冠

▲▼「2023年第30屆亞洲棒球錦標賽」貴賓導覽暨開球儀式，王貞治。（圖／記者李毓康攝）

▲王貞治。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

日本職棒軟銀鷹球團會長王貞治2日出席跨黨派「思考野球未來議員聯盟」成立總會，並在會後接受媒體訪問。談及明年3月開打的世界棒球經典賽（WBC），他特別點名大谷翔平的重要性，認為日本隊若要完成連霸，「大谷打第一棒」將會是關鍵之一。

王貞治說，「現在他在道奇都是打第一棒，不像之前多安排在中心打線，我認為這次（日本隊）也有可能採用讓他打第一棒的做法。井端監督會怎麼安排，我也很有興趣。」

大谷在2023年WBC都是擔任第3棒指定打擊，不過近年美職逐漸興起「讓最會打的排前面、多上場打擊」的思維，所以道奇都讓大谷打第一棒，洋基則把賈吉（Aaron Judge）放到第二棒，形成現在常見的強打排列組合。

身為2006年首屆WBC的奪冠監督，王貞治表示，大谷加入本身就能提升整隊士氣，「他如果來，其他選手也會更振奮。既然要比，就一定要放眼世界第一。他願意打，我們奪冠機率就更高，希望能拿下第四座冠軍。」

王貞治也不忘對大谷提出額外期待，「大谷君已經是世界的英雄了。WBC當然要出戰，但我也希望他明年能再拿全壘打王，挑戰連續4年最有價值球員（MVP）。」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

