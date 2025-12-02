運動雲

高中鋁聯方鉦緯滿貫砲領軍　大理逆轉秀峰奪分組第一晉32強

▲方鉦緯炸裂滿貫砲。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

大理高中與秀峰高中今（2）日上演分組龍頭之戰，大理在前半段陷入落後，但於 5 局上展開反攻，單局灌進 6 分完成超前，其中方鉦緯更轟出滿貫全壘打，成為逆轉關鍵。最終大理以 7 比 4 獲勝，以分組第一之姿挺進高中鋁棒聯賽 32 強。

本屆 G 組因屏東高中退賽，大理與秀峰提前取得晉級資格，但這場比賽攸關分組頭名。秀峰在 1 局下靠 2 支安打、2 次四死球與高飛犧牲打搶下 2 分，不過大理在 5 局上展開反撲，陳廷羽、田勝吉連續安打加上保送攻佔滿壘，接著靠對手失誤與安打追平比數。隨後第四棒方鉦緯一棒撼動球場，炸裂滿貫砲，徹底改寫戰局。

秀峰在 5 局下追回 1 分，大理於 7 局上再添保險分，秀峰雖在 7 局下拿回 1 分，但無力回天，大理順利拿下勝利。

大理總教練鍾陳慶國表示，秀峰採用投手車輪戰干擾打者節奏，因此打線前 4 局表現不理想，但球隊在 5 局掌握機會掀起攻勢。談到方鉦緯關鍵滿貫砲，他表示：「那一棒打得很遠，他高二力量不錯，只是有時想太多，我提醒他不要強求結果，專注眼前，他抓到好球就能做到。」

大理此役動用 5 名投手，第二任張宇鋕中繼 2 局無失分拿下勝投。鍾陳慶國說，先發方廷恩狀況不理想，因此及時讓高三隊長張宇鋕接手，以經驗穩住局勢。他也點名張宇鋕、周宇恩、方廷恩是鋁棒組的主力核心。

本季大理以 8 強為目標，陣容橫跨一到三年級。鍾陳慶國表示，只打一場就能晉級有助於保留投手戰力，但比賽節奏較少。球隊將利用明日輪空調整，力拚提升打線連貫性與投手穩定度。

