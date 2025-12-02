高志綱遭爆外遇林倪安！　對話、照片疑曝光

▲高志綱。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

中職統一獅教練高志綱遭爆外遇！《鏡報》報導指出，疑似正宮在社群平台公開照片、多段私訊截圖，直指他與女星林倪安發生不倫戀情。而林倪安目前已將Threads帳號改為私人帳號，IG也關閉留言功能。

「第三者最基本的是臉皮夠厚，總算見識到。」一名疑似元配的網友持續在Threads發文，控訴高志綱與「林姓小三」長期外遇，怒指女方曾以工作名義，接近多位球員，甚至與多名球員發生關係，後來更貼出小三與老公的對話，崩潰直「你賭我會因為小孩不敢離開……你自己是媽媽不覺得非常惡毒嗎？」

後來，原PO在11月28日全面引爆，直接點名「林倪安是高志綱的小三。」表示無論是簽書會、12強、台東遠征，只要是高志綱相關活動，林倪安幾乎場場出現，姿態猶如正宮。

▲林倪安。（圖／翻攝自IG／nianlin）

原PO也公開友人與林倪安的對話截圖。對話中林倪安寫道，「好想阿伯，希望12強他老婆不要跟」、「難怪阿伯比較喜歡我」、「他們的婚姻關我屁事」等語句，這讓正宮錯愕不已，直呼「已婚男不能碰這件事沒人告訴過你嗎？」

不僅如此，她更傻眼表示，女生不斷到處造謠、刷存在感，還使用小帳多次發布球場側拍教練的照片，限動也常出現對高志綱「感情流露」的內容，甚至尋求算命占卜兩人姻緣。

對此，林倪安曾在Threads發文澄清，有人利用AI製造假對話、假截圖、假照片，強調科技應被善用，而非成為武器。不過隨著風暴擴大，她目前已將Threads帳號改為私人帳號，Instagram也關閉留言功能。

至於統一獅球團與高志綱本人，目前均未對相關爆料做出任何回應。