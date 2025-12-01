運動雲

平均139公分小辣椒太猛！三星國小11比0奪關懷盃第六冠平最多

▲三星李鑫。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／花蓮報導

關懷盃少棒組冠軍戰，三星國小以 11 比 0 提前扣倒竹林國小，在宜蘭內戰中勝出，奪下隊史第六冠，與卑南國小並列關懷盃最多冠。

三星在 2 局上一輪猛攻，單局敲出 6 支安打灌進 7 分大局；4 局上江宇鎮跑出場內全壘打帶動攻勢，再添 4 分，提前收下勝利。三星全場敲出 10 安打，陳家瑞 3 安打猛打賞，貢獻 2 打點、1 得分；第四棒余書亞也有 2 安打、2 打點的亮眼表現。

先發投手李鑫曾在桃園盃完封強隊東園國小，本場冠軍戰再度繳出好投。他主投 3 局，第 4 局因投出觸身球被換下，整體僅被敲 2 安打、無失分；鐵木・諾幹後援 1 局無安打、無失分穩住局面。

這是三星國小在關懷盃的第六座冠軍，再度在「花蓮福地」擦亮招牌。平均身高僅 139 公分的「小辣椒」軍團火力驚人。總教練黃郁翔表示，三星在花蓮的關懷盃一向打得不錯，「這批球員實力不差，但過去常被領先時打不回來，只要搶到分數就能一鼓作氣。」

黃郁翔點名李鑫是隊上關鍵，「他在投、打、跑、守都有水準，速度和爆發力都很好，會讓人想到小時候的岳政華，外野守備範圍大、第一步反應快。不過當時岳政華的身高比他高。」

李鑫坦言無法完投有些可惜。兩年前在花蓮奪冠時，他還是四年級板凳球員，如今成為冠軍戰勝投，他笑說：「都很開心。」他最欣賞的球員是旅美好手柯敬賢，最喜歡的球隊是洛杉磯道奇，小小旅外夢也正在心中萌芽。

