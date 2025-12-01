艾德華茲登頂灰狼隊史紀錄！生涯第102場轟破30分力退馬刺

Ant shines in the Timberwolves win!



???? 32 PTS

???? 6 AST

???? 4 3PM



MIN inches closer to the top 5 in the West. pic.twitter.com/zstKiLivBT — NBA (@NBA) December 1, 2025

記者游郁香／綜合報導

灰狼新世代門面艾德華茲（Anthony Edwards）又寫紀錄！他今（1）日出戰聖安東尼奧砍下32分，率隊在第4節強勢逆轉，以125比112擊敗馬刺。此戰也是「蟻人」生涯第102場替灰狼攻下至少30分，正式登頂隊史紀錄，成為球隊「30+得分場次」榜的第1人。

艾德華茲進入NBA第6季，已經坐穩灰狼一哥地位，兩度帶隊闖進西區決賽後，本季目標更加明確——挑戰總冠軍。他今日面對馬刺，全場上陣36分鐘，18投13中轟下32分、6助攻、3籃板，三分球6投4中、罰球全進，完全展現球隊主將的掌控力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲艾德華茲再度砍破30分，生涯第102場得分30+登上灰狼隊史第1。（圖／達志影像／美聯社）

比賽前段雙方激戰，馬刺甚至在第3節結束時保有4分領先，但灰狼末節全面覺醒，打出36比19猛烈攻勢徹底扭轉戰局。團隊流暢的外線輸出和球的運轉是勝負關鍵，灰狼全場飆進17記三分、傳出35次助攻，完全壓制只進8記三分、17助攻的馬刺。

這場比賽也是艾德華茲生涯第 102 場替灰狼攻下至少 30 分，正式打破隊史「30+ 得分場次」紀錄，成為隊史第1人。

▲藍道繳出22分、12助攻的全能輸出，成為灰狼逆轉的功臣之一。（圖／達志影像／美聯社）

灰狼取勝的另一大功臣是藍道（Julius Randle），他繳出22分、12助攻、6籃板的全能表現；迪文琴佐（Donte DiVincenzo）攻下18分、5籃板；里德（Naz Reid）拿下15分、5籃板；麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）貢獻13分、4籃板，全隊共有5人得分上雙。

這場勝利讓灰狼戰績推進到12勝8敗，排名西區第6，目前領先太陽0.5場、領先勇士1.5場，落後馬刺1.5場，距離金塊與火箭各2.5場差距。球隊下一戰將前往客場，於美東時間12月2日晚間對上紐奧良鵜鶘，持續為更高的西區席次而戰。