運動雲

>

艾德華茲登頂灰狼隊史紀錄！生涯第102場轟破30分力退馬刺

記者游郁香／綜合報導

灰狼新世代門面艾德華茲（Anthony Edwards）又寫紀錄！他今（1）日出戰聖安東尼奧砍下32分，率隊在第4節強勢逆轉，以125比112擊敗馬刺。此戰也是「蟻人」生涯第102場替灰狼攻下至少30分，正式登頂隊史紀錄，成為球隊「30+得分場次」榜的第1人。

艾德華茲進入NBA第6季，已經坐穩灰狼一哥地位，兩度帶隊闖進西區決賽後，本季目標更加明確——挑戰總冠軍。他今日面對馬刺，全場上陣36分鐘，18投13中轟下32分、6助攻、3籃板，三分球6投4中、罰球全進，完全展現球隊主將的掌控力。

▲▼灰狼一哥艾德華茲、藍道。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲艾德華茲再度砍破30分，生涯第102場得分30+登上灰狼隊史第1。（圖／達志影像／美聯社）

比賽前段雙方激戰，馬刺甚至在第3節結束時保有4分領先，但灰狼末節全面覺醒，打出36比19猛烈攻勢徹底扭轉戰局。團隊流暢的外線輸出和球的運轉是勝負關鍵，灰狼全場飆進17記三分、傳出35次助攻，完全壓制只進8記三分、17助攻的馬刺。

這場比賽也是艾德華茲生涯第 102 場替灰狼攻下至少 30 分，正式打破隊史「30+ 得分場次」紀錄，成為隊史第1人。

▲▼灰狼一哥艾德華茲、藍道。（圖／達志影像／美聯社）

▲藍道繳出22分、12助攻的全能輸出，成為灰狼逆轉的功臣之一。（圖／達志影像／美聯社）

灰狼取勝的另一大功臣是藍道（Julius Randle），他繳出22分、12助攻、6籃板的全能表現；迪文琴佐（Donte DiVincenzo）攻下18分、5籃板；里德（Naz Reid）拿下15分、5籃板；麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）貢獻13分、4籃板，全隊共有5人得分上雙。

這場勝利讓灰狼戰績推進到12勝8敗，排名西區第6，目前領先太陽0.5場、領先勇士1.5場，落後馬刺1.5場，距離金塊與火箭各2.5場差距。球隊下一戰將前往客場，於美東時間12月2日晚間對上紐奧良鵜鶘，持續為更高的西區席次而戰。

關鍵字： NBA灰狼艾德華茲馬刺藍道迪文琴佐

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

味全龍重大變動！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教練

味全龍重大變動！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教練

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距　冬季會議前迅速釐清補強策略

洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距　冬季會議前迅速釐清補強策略

外線援軍來了！勇士簽回小柯瑞　「咖哩兄弟」同隊征戰成真

外線援軍來了！勇士簽回小柯瑞　「咖哩兄弟」同隊征戰成真

村上宗隆行情飆！預估將拿8年49.6億大約　洋基、藍鳥激烈爭奪

村上宗隆行情飆！預估將拿8年49.6億大約　洋基、藍鳥激烈爭奪

千賀滉大不想走！明確告知大都會想留下　紐約輪值重組再掀變化

千賀滉大不想走！明確告知大都會想留下　紐約輪值重組再掀變化

經典賽動向成焦點　美媒：道奇握有「限制佐佐木朗希」選項

經典賽動向成焦點　美媒：道奇握有「限制佐佐木朗希」選項

快訊／解放陳盈駿！　中華男籃明戰日本後場戰力將調整

快訊／解放陳盈駿！　中華男籃明戰日本後場戰力將調整

【這算車禍嗎】機車婦逆向竄出下秒遭撞「緩慢倒地」

熱門新聞

味全龍重大變動！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教練

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距　冬季會議前迅速釐清補強策略

外線援軍來了！勇士簽回小柯瑞　「咖哩兄弟」同隊征戰成真

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍教練團大地震！

2阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃12人名單出爐

3徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步

4徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確

5洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距

最新新聞

1味全龍大刀闊斧重整教練團

2永不停止超級溜冰馬拉松賽　滑出新可能

3蟻人艾德華茲登頂灰狼隊史紀錄！

4長出三分能力　霍金森盛讚高柏鎧

5唐西奇與里夫斯合砍67分　湖人7連勝

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

莊陳仲敖喊話「非常想打經典賽」　進40人名單面臨抉擇

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮　當天人在李榮浩澳洲演唱會

【被可愛死】半夜櫃台突被撞「以為髒東西」調監視器發現真相

Minnie帶傷表演MAMA 一下台靠輪椅代步！

在新加坡被台灣人請客！ 李多慧「記住了」：下次換我請

侯友宜送陳漢典金鏟子　狂催生：明年要吃你的紅蛋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366