紅葉奪關懷盃季軍！沈冠霖3安火力爆發　偶像江坤宇成守備榜樣

▲沈冠霖。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／花蓮報導

關懷盃少棒組季軍戰，由上屆冠軍紅葉國小對上高市屏山國小。紅葉隊沈冠霖單場猛敲3安，再加上登板後援投出1球即成功守成，火力全面爆發，終場以 9 比 2 奪下季軍。

紅葉先發投手王奕穎在首局兩出局後連被敲兩安，再因守備失誤掉了2分非責失分。紅葉在2局下展開反攻，邱賢閤、黃于安、沈冠霖連三安，胡爵更掃出場內全壘打，單局灌進4分完成逆轉。4局下沈冠霖安打上壘、利用守備失誤推進至三壘，王奕穎再以高飛犧牲打添得1分。

5局下紅葉攻勢再起，邱賢閤、胡品浩、沈冠霖、王奕穎連續安打，追加4分，最終提前以7分差扣倒對手。王奕穎投2局，被敲3安，失2分皆為非責；林瑋豪中繼2.2局，被敲2安無失分；沈冠霖上場後，對方隨即盜壘失敗形成出局，等於只用1球就完成任務。

教練王信帷坦言，前一場四強賽球隊對球速慢的球掌握度不足，加上跑壘失誤影響結果。此役沈冠霖猛打賞貢獻1打點、跑回2分表現亮眼，王信帷說：「他在上一個盃賽打在前段棒次，不過最近調整不理想，所以這次把棒次往後排，這場終於打出來。」

沈冠霖的父母原住在桃園，他則因回到台東家鄉而加入紅葉國小。他說：「打擊還可以，有掌握到球心。」身為先發游擊手，他對守備相當有信心，偶像是中信兄弟江坤宇，「因為他守備範圍很大，連隊友守不到的球他也能處理。」球隊過去也曾到洲際、台東與大巨蛋觀賽，能親眼看到偶像守備讓他十分開心。

關懷盃理事長王勝偉本身是游擊九屆金手套得主，他也鼓勵小球員：「看過王勝偉（自己）的守備就知道，守備範圍大、每一球都能穩穩接好，把基本動作做到最好最重要。」

