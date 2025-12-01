運動雲

18歲旅日好手簡子傑打破23年全國紀錄　5000公尺跑出13分48秒99

▲▼旅日長跑新星簡子傑刷新1500公尺全國紀錄。（圖／簡招旺提供）

▲旅日長跑新星簡子傑。（圖／資料照）

文／中央社

台灣旅日高中長跑好手簡子傑昨天在第325回日體大長距離紀錄賽男子5000公尺，以13分48秒99成績，改寫高懸23年的台灣全國紀錄，再度看見他的無窮潛力。

目前就讀於日本仙台育英高校的簡子傑，把握高中生涯最後階段，這場比賽他排在第34組出發，和許多實力相當的選手同場較勁。

最終簡子傑以13分48秒99、分組第3完賽，更重要的是，他打破由吳文騫在2002年釜山亞運締造的13分54秒42原有全國紀錄，且成績一口氣推進超過5秒。

現年18歲的簡子傑在今年7月全日本高中運動會，以3分45秒26成績，締造台灣新的男子1500公尺全國紀錄；他在今年10月回台參加全國運動會時就透露，接下來會更專注5000、1萬公尺訓練，沒想到才短短1個多月就改寫紀錄。

簡子傑的爸爸簡招旺、媽媽許玉芳都是國內出色的田徑選手，其中許玉芳過去也曾是台灣女子5000公尺、1萬公尺、半程馬拉松、全程馬拉松的紀錄保持人。

簡招旺接受中央社記者訪問時表示，昨天簡子傑比完賽之後時間也晚了，加上今天一早要去大學面試，所以沒有特別說什麼，只覺得開心，但對成績還是不太滿意。

簡招旺提到，以長跑選手來說，簡子傑的練習量其實不算太大，「我相信他上了大學之後，成績一定可以再大幅度提升。」

談到這3年的旅日高中生涯，簡招旺替兒子感到驕傲，「日本是亞洲長跑強國，他這3年訓練下來，若不算非洲的外籍選手，大概只輸給不到10名日本選手，以他練不好還會哭的不服輸個性，相信將來一定會更好。」

簡招旺透露，接下來簡子傑的目標就是爭取12月21日的驛傳接力賽，「雖然外籍選手競爭多，但子傑基本上應該已經入選代表隊了。」

