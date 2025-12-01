外線援軍來了！勇士簽回小柯瑞　「咖哩兄弟」同隊征戰成真

▲勇士如計劃簽回小柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士近期戰績嚴重滑落，還傷了當家一哥柯瑞（Stephen Curry），如今總算傳來一個好消息，根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，灣區軍團預計當地時間周一正式簽回小柯瑞（Seth Curry），「咖哩兄弟同隊」的畫面即將成真；另一名後場戰力梅爾頓（De'Anthony Melton）也將迎來本季首秀。

小柯瑞今年 9 月就以 Exhibit 9 合約參加勇士訓練營，從季前賽一路待滿，但10月例行賽開打前遭釋出。這一步原先就在球隊規劃中，由於勇士受到「第二層硬上限」限制，開季最多只能留 14 名球員，等到老將底薪合約能自 11 月起按比例計算後，再重新簽回這位火力可靠的射手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

35 歲的小柯瑞在NBA征戰 11 個賽季、效力過 10 支球隊，生涯場均能貢獻 10 分，投籃命中率高達 47.1%，三分命中率更有 43.3%，是聯盟歷史第 8 高，甚至還高於哥哥柯瑞的 42.2%。他上季效力黃蜂時，以 45.6% 的外線命中率站上全聯盟第1。

▲勇士一哥柯瑞上周意外遭逢大腿挫傷。（圖／達志影像／美聯社）

勇士目前戰績 11 勝 10 敗，由場均 27.9 分的「咖哩大神」領軍，但柯瑞目前因左股四頭肌拉傷缺陣、預計休養1周再評估。球迷想看到咖哩兄弟同場得再等等，待當兩人聯手的時刻到來，勢必會掀起另一波話題。

小柯瑞的職業旅程從勇士 G League 聖塔克魯茲起步，之後為走出哥哥的光環而選擇闖蕩各隊，如今他認為時機成熟，終於願意回到哥哥身邊；而柯瑞本人則一直希望能與弟弟在 NBA 並肩作戰。

小柯瑞預計將替勇士提供急需的板凳火力，提升外線投射與空間感，對於陣容搖擺不定的金州而言，這筆補強格外關鍵。