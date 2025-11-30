運動雲

黑豹旗／吳柏宏盛讚羅東拚戰精神　感謝各界支持讓球隊無後顧之憂爭冠

▲▼2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者胡冠辰／新北報導

桃園市平鎮高中再度站上最高榮譽！2025黑豹旗冠軍戰，平鎮靠著第3局的3分大局奠定勝基，終場以4比1擊敗本屆最大黑馬宜蘭羅東高工奪下隊史第8冠；賽後總教練吳柏宏談到球隊一路走來的心路歷程，並盛讚球員在關鍵時刻展現的抗壓能力。

前兩局雙方形成0比0投手戰，直到3局下平鎮打線正式甦醒，吳柏承選到保送後，顏鉑勛犧牲觸擊推進，接著邱聖安敲出關鍵安打，助隊打破僵局。

巫宏威再獲保送把壘包擠滿，羅東緊急換投劉澔橙，但高宥軒把握住機會敲出安打，一口氣送回兩名跑者，平鎮將比分拉開至3比0，成為勝負關鍵。

第4局平鎮再下一城，在滿壘情況下由彭成安敲出1分打點內野安打，取得4比1領先，並一路守成至終場。

羅東高工雖以輸球收場，但在冠軍戰展現極強韌性；第4局由陳彥辰、楊家源連敲兩支二壘安打追回1分，讓比賽再現緊張張力，羅東全場多次敲出安打並採積極跑壘，只是未能突破平鎮最後兩任投手的壓制。

吳柏宏賽後也大讚對手：「他們能打到冠軍戰，實力一定有；他們打擊點雖不是以長打見長，但攻擊能力不錯，最後上來的投手也有壓制力。」

面對隊史第8冠，吳柏宏表示，平鎮長年能站在高中棒球巔峰，靠的是選手的穩定度；「我們平鎮的選手穩定性，全國數一數二，才會有今天的成績。」

他強調球隊能長期保持高水準，除了球員努力與教練團全力投入，更要特別感謝支持球隊的單位，他逐一感謝支持平鎮棒球的所有力量，包括：桃園市政府、張滄彬老師、平鎮高中校長及校方、聯新國際醫院、穎台（迎泰）科技、志超科技、有熊運動（恢復器材贊助）

吳柏宏最後強調球隊之所以能無後顧之憂追求最高目標，是因為所有單位都全力支持，「不管我們要做什麼，校長都是全力支持，這些資源真的很重要，也讓選手可以專心在球場上。」

▲▼2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

