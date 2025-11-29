運動雲

鄭兆行爆料王勝偉「一早就跑步」　41歲老將續拚球季有重要責任

▲王勝偉。（圖／記者楊舒帆攝）

▲王勝偉。（圖／記者楊舒帆攝，下同）

記者楊舒帆／花蓮報導

41歲老將王勝偉持續挑戰自我，富邦悍將昨日公布60人名單，他確定明年仍以球員身份再戰中職。今於花蓮關懷盃現身，他笑說現在處於「調整體態階段」，每天早上跑步維持狀態，並已開始規劃新球季的訓練方向。

王勝偉透露，現在訓練以維持身材與體能為主，「主要是雕塑身材，所以希望能維持體態，早上起床就先燃燒一下脂肪，大概跑30分鐘跑5公里，然後慢慢再加入重量訓練。」鄭兆行透露，「他可以去打到現在有一定的堅持，上次記者會上聽他說『我都有準備』，不是說說而已。」

富邦悍將將他列入明年球員名單後，他第一時間便與體能教練討論新年度規劃。「很感謝球團再次給我這個機會，以球員身份挑戰明年球季。」他說，「昨天公布後，我就開始想訓練方向，也跟體能教練討論今年遇到的狀況，明年要怎麼調整、修正，希望能提供球隊更好的戰力。」

▲王勝偉。（圖／記者楊舒帆攝）

談到今年最大挑戰，王勝偉坦言是「場次不穩定時，要怎麼維持高強度狀態是關鍵。今年因為上場時間不固定，訓練強度比較難掌握，必須很快去適應比賽的節奏與張力。」他表示，今年嘗試的新訓練方式效果不錯，希望明年能把握每一次上場機會。

明年，他將更精準規劃重量訓練的週期，「希望春訓更早進入接近比賽的狀態。競爭力越來越強，只要有能力，就一定有機會。」

談到未來是否有退休想法，王勝偉淡淡一笑，現在既然是球員，就還沒想到這一步。「球隊給我這樣的角色，我就會把它做好。」他強調，除了成績，他也會肩負起傳承責任，「球隊賦予我重要任務，我要把經驗分享給年輕選手，教他們如何解讀比賽狀況。當然，用成績跟他們競爭也是挑戰，讓他們能更快學習比賽的張力。」

【炒麵界的舞者】老闆娘忙中作樂　炒麵不忘小雀步超有趣XD

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

【永遠缺席】聯結車司機騎車撞路樹亡　手機狂響警代接：他不能上班了
