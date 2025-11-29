湖人對決獨行俠前「重大決定」　捨棄NBA盃「超滑」特殊地板

Lakers won't play on their NBA Cup court tonight after the surface was determined to be unplayable



LA will host the Mavs on their regular home court as the Cup court has been sent back to the vendor for repairs pic.twitter.com/RpDUyEONoq — Bleacher Report (@BleacherReport) November 28, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人在 NBA 盃小組賽取得3連勝，今日將對上前洛城核心戴維斯（Anthony Davis）領軍的獨行俠，賽前身為主場球隊的紫金大軍做出「重大決定」，捨棄聯盟為NBA 盃打造的特殊地板，改回一般主場地板，避免再次出現危險狀況。

湖人日前在主場以135比118擊敗快艇後，陣中多位球員都對NBA 盃使用的特製硬木地板提出嚴重警告，「真的很糟糕，我熱身時就感覺到了，像油一樣、非常滑，大家真的一直在摔。」

「金童」唐西奇（Luka Doncic）也以「危險」形容那片場地，「就是很滑，我滑了好幾次，你可以看到很多球員都在滑倒，很危險。」儘管如此，他該役仍強勢轟下43分、9籃板、13助攻，完全沒被場地影響，但他坦言在賽前就知道「會出問題」。

▲湖人決定捨棄NBA盃特殊地板，唐西奇等多位球員日前曾反映地板非常滑。（圖／達志影像／美聯社）

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）則推測，前一晚NHL國王隊與參議員隊使用場館，可能讓場地殘留水氣，影響乾燥效果，「有時候地板上有凝結水氣，就是沒辦法好好乾。」

湖人目前在NBA盃小組賽3戰全勝，已率先晉級8強。若今日再擊敗獨行俠，就能鎖定8強賽主場優勢。根據《ESPN》報導，若洛城8強在主場作戰，聯盟預計進行維修，並重新使用那塊特製硬木地板。