湖人對決獨行俠前「重大決定」　捨棄NBA盃「超滑」特殊地板

Lakers won't play on their NBA Cup court tonight after the surface was determined to be unplayable— Bleacher Report (@BleacherReport) November 28, 2025
LA will host the Mavs on their regular home court as the Cup court has been sent back to the vendor for repairs pic.twitter.com/RpDUyEONoq
記者游郁香／綜合報導
湖人在 NBA 盃小組賽取得3連勝，今日將對上前洛城核心戴維斯（Anthony Davis）領軍的獨行俠，賽前身為主場球隊的紫金大軍做出「重大決定」，捨棄聯盟為NBA 盃打造的特殊地板，改回一般主場地板，避免再次出現危險狀況。
湖人日前在主場以135比118擊敗快艇後，陣中多位球員都對NBA 盃使用的特製硬木地板提出嚴重警告，「真的很糟糕，我熱身時就感覺到了，像油一樣、非常滑，大家真的一直在摔。」
「金童」唐西奇（Luka Doncic）也以「危險」形容那片場地，「就是很滑，我滑了好幾次，你可以看到很多球員都在滑倒，很危險。」儘管如此，他該役仍強勢轟下43分、9籃板、13助攻，完全沒被場地影響，但他坦言在賽前就知道「會出問題」。
▲湖人決定捨棄NBA盃特殊地板，唐西奇等多位球員日前曾反映地板非常滑。（圖／達志影像／美聯社）
湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）則推測，前一晚NHL國王隊與參議員隊使用場館，可能讓場地殘留水氣，影響乾燥效果，「有時候地板上有凝結水氣，就是沒辦法好好乾。」
湖人目前在NBA盃小組賽3戰全勝，已率先晉級8強。若今日再擊敗獨行俠，就能鎖定8強賽主場優勢。根據《ESPN》報導，若洛城8強在主場作戰，聯盟預計進行維修，並重新使用那塊特製硬木地板。
