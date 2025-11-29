暗酸前核心戴維斯？艾頓自信能補上湖人「欠缺」多年的禁區戰力

▲艾頓賽前語出驚人，引發外界討論。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

本季轉戰湖人的狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton），今（29）日對決獨行俠前突然公開嗆了前洛城核心戴維斯（Anthony Davis），儘管他沒有指名道姓，但他直言自己將補上紫金軍團過去多年「欠缺」的禁區戰力，引發外界熱議。

DeAndre Ayton took a shot at AD ????



"I'm here to give the Lakers what they've been missing for a LONG TIME… A big that can put up numbers, anchor a defense, and be a presence on both ends of the floor"pic.twitter.com/OKIRLrA8S8 November 28, 2025

艾頓本季轉戰湖人後與唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）搭檔，角色適應順利。被震撼交易到達拉斯的10屆全明星長人戴維斯開季則因傷缺陣多場，今日終於迎來復出之戰，對手恰好就是前東家湖人。

就在兩隊準備碰頭前夕，艾頓卻突然「開嗆」，「我來這裡，是為了給湖人他們長期以來缺少的東西：一個能繳出數據、能鎮守防守、能在場上兩端帶來存在感的大個子。要繳數據，這很簡單……唐西奇和詹姆斯已經做好他們的工作，現在輪到我大展身手了。」

▲戴維斯過去在湖人的防守與進攻存在感極高。（圖／達志影像／美聯社）

這番話被美媒解讀為不必要的「暗酸」，畢竟艾頓列出的這些條件，戴維斯過去在湖人時期早已逐項實現。AD雖有傷病問題，4年半期間確實缺席不少比賽，但他在紫金軍團的表現足以排進隊史最強內線之一，2019–20賽季率隊奪冠、年年繳出雙十數據、禁區補防與阻攻都屬聯盟頂尖。

戴維斯效力洛城期間，每季場均從未低於21分、7籃板、1.5阻攻，他本人也以面框與背框進攻、護框的全方位能力聞名，甚至經常替隊友補位，7呎6吋臂展讓他成為可怕的禁區屏障。

反觀艾頓，目前在湖人場均15.5分、8.4籃板、0.9阻攻，雖是稱職的新戰力，但外界普遍認為，他不該以這樣的方式「踩著前任」開啟湖人生涯。