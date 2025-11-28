關懷盃地主中原國小落後5分大逆轉　黃詣剛練投就首勝偶像江坤宇

▲中原國小黃詣。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／花蓮報導

第32屆關懷盃於28日開打，地主花蓮中原國小上演大逆轉，由黃詣後援3.2局穩住陣腳，率隊以10比7收下勝利。

花蓮中原在1局下遭遇亂流，卑南由潘磊、荊晉赫的二壘安打帶動，全隊共敲4支安打，一口氣灌進5分。陷入落後的中原國小沒有放棄，2局上後段棒次展現火力，靠著失誤、保送上壘，溫恩宥執行短打推進，楊炘達、黃詣、葉品邑連續安打，加上對手2次失誤，攻下6分大局完成逆轉。

卑南於3局下靠汪楷築安打及快腿跑出2次盜壘成功，隊友的滾地球送回追平分。關鍵的4局上，中原國小長打串連，葉品邑、楊凱樂、莊丞禾、溫恩宥接連擊出長打，使對手難以招架，再添4分穩住勝勢。卑南在4局下僅追回1分，因時間限制比賽打完4局，中原國小以3分差贏球。

中原國小總教練楊振國表示，首局隱形失誤較多，才會出現大量失分，但球員在攻擊時戰術執行確實，「我也告訴小朋友，第一場輸沒關係，後面還有比賽，要放輕鬆。加上今天戰術幾乎百分百到位，才能得到這麼多分。」

黃詣後援3.2局，被敲3支安打、投出2次保送、3次三振，失2分，拿下硬式比賽的生涯首次勝投。楊振國說：「他才開始練投手不到4個月，球路軌跡讓打者不易掌握，雖然球速不快，但控球不錯。這是他第一次面對傳統強隊，說不定今天會睡不著。」楊振國也肯定另一位五年級球員楊炘達，單場敲出2安、貢獻2分打點。

黃詣表示：「告訴自己投進去就好。之前都差一點逆轉，今天能大逆轉很開心。」球隊舉辦夏令營招生後，不少外校轉學入隊，黃詣就是其中之一。他除投手外，也可擔任三壘與外野，「喜歡打擊時球被敲出去的聲音。」他的偶像是中信兄弟游擊手江坤宇，「因為守備很強。」至於教練說他今晚可能睡不著，黃詣聽完後則搖頭否認。