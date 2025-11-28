悍將釋出3捕更有空間搶林岱安！統一獅昨正式提出5年長約留人

運動雲

▲統一獅林岱安。（圖／統一獅提供）

▲統一獅林岱安。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將今天公布戰力外名單，其中包括3名捕手姚冠瑋、魏全、楊皓然，更有空間搶FA球員林岱安，據悉已端出至少5年合約搶人，並附上豐厚的保障與激勵條件，盼能成功網羅。而統一獅同樣極力留人，領隊蘇泰安透露，球隊已在昨日正式提出5年複數年長約，展現最大誠意，就待選手評估。

林岱安曾兩度奪下捕手金手套（2019、2021），並在2021年獲得最佳十人獎，是聯盟頂尖捕手之一。他於2021年獲獎後與統一獅簽下3年複數年合約，內容包含2022年月薪33萬、2023年37萬、2024年40萬，今年則領36萬，屬於A級自由球員。

他宣布申請FA後，至少有3隊展現興趣，其中又以富邦悍將最為積極。對33歲的林岱安而言，首次踏入FA市場，合約年限將會是重要考量。

蘇泰安表示，球隊近期持續與經紀公司交換意見、了解彼此需求，「球團肯定岱安這些年的表現，無論球場或生活中，他都是值得後輩學習的典範。」

蘇泰安透露，昨日球隊已正式提出五年選手複數年長約，展現誠意與保障，「後續將由經紀公司協助與岱安整體評估，期許岱安能夠續留獅隊效力，相信球團永續經營的方針及保障，能讓岱安專心於球場上的表現，而獅隊也是他最佳的選擇。」

統一獅強調，球隊秉持長期經營方針，保障優秀選手生涯，提供穩定的競爭環境。

蘇泰安透露，昨日球隊已正式提出五年選手複數年長約，展現誠意與保障，「後續將由經紀公司協助與岱安整體評估，期許岱安能夠續留獅隊效力，相信球團永續經營的方針及保障，能讓岱安專心於球場上的表現，而獅隊也是他最佳的選擇。」

