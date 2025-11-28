運動雲

江少慶列60人保護名單！球團已洽談新約　王勝偉確定明年續戰

▲▼富邦悍將江少慶。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將江少慶。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將今日遞交60人名單，江少慶、王勝偉都在戰力規劃內。球團表示，江少慶因傷整季缺陣，仍持續復健；王勝偉則確認在2025年球季續以球員身分征戰，同時扮演經驗傳承角色。

江少慶去年8月下旬從手肘傷勢中復出，9月中不慎傷到右側胸肌，本季為胸大肌撕裂狀況復健而長期缺陣。悍將球團指出，江少慶本季因傷未能參與比賽，目前持續復健中，因此球團將其列入契約保留名單，並就新約內容持續洽談中。

江少慶2021年選秀被富邦悍將以第一輪第一指名選入，並簽下4.5年總額6120萬的大約，創下中職紀錄。

他今年持續為胸大肌傷勢復健，剛好也是合約最後一年。

加入悍將後3年半間，江少慶一軍累積50場先發、271.1局，繳出13勝22敗、防禦率3.68。期間多次受到傷勢影響出賽量與穩定度；2022年是他相對健康的一年，先發22場投出120.2局，成績為5勝12敗、防禦率4.70。

悍將球團也宣布，41歲老將王勝偉確定在明年球季續以球員身分出賽。球團表示，王勝偉長期以來展現高度自律、場上拚戰精神，且對年輕球員的經驗傳承具重要價值，球團相當重視他的存在。

王勝偉本季在一軍僅出賽13場，出賽空間有限，但他在二軍24場比賽中繳出打擊率.415的驚人氣勢，證明仍具競爭力。球團看好他明年能持續在場上提供戰力，同時協助年輕球員成長。

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

台鋼雄鷹60人名單出爐　5人不續約、4人待評估

富邦悍將60人名單出爐！賴智垣、姚冠瑋等7人離隊、9人洽談中

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

悍將釋出3捕更有空間搶林岱安！統一獅昨正式提出5年長約留人

大谷翔平背負7億合約壓力　美專家預測：道奇不會讓他在WBC投球

「9秒得9分」不可思議逆轉！　立陶宛神射手寫史上最神奇絕殺秀

賴智垣遭悍將釋出獲多隊探詢　魏全每年都當最後一年待評估

郭俞延未列60人「戰力考量」！引誘涉賭經紀公司遭永久停權、檢調介入

藍鳥誓言「擊倒道奇」！美媒：多倫多啟動超級補強模式

【晉陞衝太空】台灣火箭創紀錄飛行 澳洲天空見證實力！

