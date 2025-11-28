沒照球探報告、防守像坨屎！巴特勒、格林怒批勇士「軟趴趴」

運動雲

▲巴特勒痛批勇士防守鬆散，讓對手「想幹嘛就幹嘛」。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士昨（27）日以 100 比 104 不敵火箭，近5戰吞4敗，戰績滑落到10勝10敗，兩位核心大將巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）不約而同「開砲」，怒斥球隊的防守與態度都出了問題，直言「我們讓對手想幹嘛就幹嘛」、「現在是一支很軟的球隊」。

勇士半場曾握有 12 分領先，卻在下半場被火箭翻盤。巴特勒走回休息室時滿臉不滿，直接開嗆，「我們不卡位、不照球探報告做，讓對手為所欲為。空檔投籃、切入、罰球，真的很悲哀。」

隨後格林也加入戰線，怒斥勇士的防守就是「一坨屎」，「不只是數據的問題，而是你在場上的感受是什麼？現在就是一次又一次的失望。防守講的是一種態度。如果你不斷失望，那會毀掉你的態度、你的氣勢，你就會變成一支軟趴趴的球隊。」

▲▼勇士巴特勒、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林怒嗆球隊「太軟」，缺乏壓迫性與防守精神。（圖／達志影像／美聯社）

格林強調，即便勇士有好的教練、有完善的防守布陣，在場上卻沒讓對手感到壓迫，防守形同虛設。

勇士本季懷抱著再次衝擊總冠軍的願景，希望替柯瑞（Stephen Curry）與格林再添一枚冠軍戒，巴特勒也引頸期盼個人首冠，但20場打完，戰績反覆、毫無進展。

巴特勒替教練團抱不平，強調全隊都有責任要「做得更好」，「我不管 Steve 說什麼。這不是他的責任，也不是教練團的責任。你們看不到（那塊佈告板），但就在後面。他們把所有我們該做的事都寫得清清楚楚，也把我們放在能成功的位置。我們比賽前一天、比賽當天都詳細討論過。我們就是得在場上去執行。」

巴特勒更在乎的是團隊的態度，不要只會打「順風球」，「當我們投進球時，我們會慶祝、會歡呼。但當比賽不順、當球投不進，我們就低頭、沮喪。然後不卡位、不回防、一直犯規，所有錯的事都做了。」

▲▼勇士巴特勒、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士慘遭逆轉又傷柯瑞，團隊氣氛低迷，老將接連示警。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士巴特勒格林柯瑞火箭Steve Kerr

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

