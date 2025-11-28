運動雲

大聯盟球隊有意報價！徐若熙傾向加盟軟銀　美職制度限制成關鍵

▲▼徐若熙。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中職自2019年開放入札制度後，陸續有球員前往日職發展，但至今仍沒有球員與美職完成簽約。原本徐若熙仍在等待美職報價，據了解，也有大聯盟球隊擬定計畫，準備以明年的國際簽約額度向他提出報價，不過最終他仍提前決定赴日發展、有望加盟軟銀。

中職與美職於2019年簽訂協議，規範每年11月1日至12月5日為公告競標期限，議約期為30天；該規定已於2022年10月修正，改為11月1日至12月15日可公告競標，談約期延長至45天。

依照美職規定，每年度的國際球員簽約期間為台灣時間1月16日至12月16日。以佐佐木朗希為例，他於去年12月10日公告競標，今年1月17日確定加盟道奇，道奇便以2025年的國際簽約額度完成簽約。據了解，今年積極觀察徐若熙的費城人、道奇，都有意在簽約金額度重置後提出報價，也就是若他在12月中由大聯盟辦公室公告競標，球隊於1月16日後報價，即能符合程序。不過他沒有符合「滿25歲且一軍6年年資」的規則，因此只能簽小聯盟約。

從中職球員旅外案例來看，日職在國際簽約金額度與時間上並無限制；更關鍵的是，中職與日職之間沒有協定約束，球團可直接自行談入札。因此在簽下中職球員時，美職相對缺乏優勢，短期內恐怕仍難以看到中職球員挑戰美職。此外，這次徐若熙最終未選擇進入大聯盟競標程序，對中職而言，也少了一次具有指標性的突破機會。

徐若熙中職美職日職旅外

