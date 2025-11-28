運動雲

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

▲▼ 黃子鵬 。（圖／樂天桃猿提供）

▲ 黃子鵬 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹網羅黃子鵬後，依中職FA補償制度，樂天桃猿可選擇「年薪125%轉隊費」或「年薪75%＋1名25人保護名單外球員」。樂天證實已收到台鋼遞出的25人保護名單，球團必須在7天內做出最終決定。副領隊礒江厚綺表示，目前已同步與教練團、編成部門及球團高層溝通，最快下周定案。

收到名單！樂天啟動內部討論　礒江：名單外有幾位確實有興趣

礒江厚綺證實：「今天確實收到名單，現在正在討論中。」 

據了解台鋼提出的名單投打平均，25人之外是否有驚喜人選？礒江厚綺僅說，「對我們來說，確實有滿有興趣的選手，但我們會做最後通盤討論。」

依制度，黃子鵬今年月薪70萬元，樂天若選擇全部金額補償，將獲得1050萬元轉隊費；若選擇「錢＋人」，則是630萬元＋1名名單外球員。

休季變動多　教頭與領隊都懸缺　樂天仍有共識管道

樂天奪冠後人事震盪不斷，總教練突然撤換、領隊牧野幸輝又在上任不久後下台，由日本東北樂天金鷲社長森井誠之暫代執行長，也讓外界關注樂天如何在無總教練、無領隊的情況下進行FA補償判斷。

對此，礒江厚綺強調決策流程仍保持正常運作，「目前由球隊編成協助，並和經營者、教練團保持意見交流，我們會做最後統整後再提出決定。」

黃子鵬離隊後　樂天全力留下林立：每周對話、有好的方向

黃子鵬轉隊台鋼後，桃猿接下來的首要任務，就是提前綁住明年將取得自由球員資格的林立，避免再失去另一位核心戰力。

礒江厚綺表示，球團與林立經紀公司每周都在溝通，一切往好的方向談，「我們目前是以複數約的方向在進行討論。」

▲▼2025中職台灣大賽G2，林立。（圖／記者李毓康攝）

▲林立。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 黃子鵬樂天桃猿台鋼雄鷹FA補償林立

【萬眾一心】香港宏福苑惡火燒毀家園...居民築人鏈接力運物資

