分享與多位球星交手　李灝宇談砲轟前道奇少主直呼「像完成夢想」

▲旅美好手李灝宇，莊陳仲敖媒體見面會 -李灦宇 。（圖／記者黃克翔攝，下同）



記者胡冠辰／台北報導

李灝宇今年9月7日在老虎3A托利多泥母雞（Toledo Mud Hens）擔任先發二壘手時，曾首局首打席砲轟前洛杉磯道奇王牌右投布勒（Walker Buehler）；李灝宇27日媒體見面日時談及此事時，直言像是在完成夢想，而他也分享與多位MLB球星接觸趣聞。

Hao-Yu Lee leading us off with a solo HR pic.twitter.com/K6OSsDeko2
September 6, 2025

回顧此打席，李灝宇面對當時以小聯盟合約效力費城人體系的布勒，纏鬥至滿球數後，李灝宇鎖定偏高速球一棒炸出右外野大牆，擊球初速97.6英里、飛行距離367英尺，助隊先馳得點，讓他說道「像是在完成夢想。」

李灝宇今年也首度獲邀參加大聯盟春訓，他把握難得機會向老虎多位球星討教；面對卡本特（Kerry Carpenter）時，他特別詢問如何在遭到三振後調整心態；而托克爾森（Spencer Torkelson）則主動點醒他，提醒比賽時應保持放鬆，「他提醒我，比賽當下太緊繃，表現不會好。」

而當時交手前守護者投手、現效力白襪的克萊文傑（Mike Clevinger）時，李灝宇被克萊文傑的高球威嚇了一跳；然而讓他最難忘的，是與45歲仍在大聯盟闖盪、前道奇左投希爾（Richard Hill）的碰面。

談到這場對決，他最後笑著透露：「因為希爾經驗比較老道，而且有年紀了，也很顧慮控球，投球動作比較慢，我記得當天4次盜壘，其中3次是跑他；結果他有點不爽，回過頭向著我噴垃圾話。」

李灝宇今年在老虎農場評價高居第6名，2025球季整年於3A打拚，出賽126場累積121支安打、14轟與61分打點，全數創下個人生涯最佳，打擊率2成43，持續展現長打與穩定火力。