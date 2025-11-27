運動雲

凌晨1點的電話！　莊陳仲敖談納入40人名單心境：一直在喜悅中

▲▼ 旅美好手李灝宇，莊陳仲敖媒體見面會 -李灦宇 。（圖／記者黃克翔攝）

▲旅美好手李灝宇，莊陳仲敖媒體見面會 -莊陳仲敖。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者胡冠辰／台北報導

奧克蘭運動家本月將右投莊陳仲敖納入40人名單，避免在規則五選秀中遭其他球隊選走；今（27日）莊陳仲敖在媒體見面會中談及此事，並分享當下心情。

回顧本季，莊陳仲敖今年皆於2A先發，累積145.2局，創下旅美生涯新高；年初還出征WBC資格賽，季後賽又幫助球隊打進聯盟冠軍系列賽，獲得豐收的一年。

談到收到球隊40人名單通知時，莊陳仲敖說當下時間相當突然，因為是凌晨1點，「當時球探打過來，我在睡覺，隔天早上7點經紀公司打來，只是我沒接到在睡覺，我姊又打過來，我想說奇怪怎麼電話一直響，結果我姊說，你經紀人找你，好像有重要的事要說。」

他回憶，直到與經紀人真正接上電話後，才得知這項好消息；由於還在半夢半醒間，他一開始甚至沒有馬上反應過來，「真的我原本以為沒機會了，早上起床後就一直在喜悅中 ，沒再回去睡。」

莊陳仲敖接著認為，今年最大的進步，是成功維持健康且穩定出賽；回顧過去3年每季都有傷勢困擾，今年則順利打完整季、甚至投到季後賽，他最後說：「本季局量（145）非常多，沒想過投這麼多局，把自己準備好，能吃幾局就幾局，盡量去投。」

▲▼ 旅美好手李灝宇，莊陳仲敖媒體見面會 -李灦宇，莊陳仲 。（圖／記者黃克翔攝）

