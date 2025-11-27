運動雲

如何對付大谷翔平？蔡其昌給這建議　鄉民秒懂了

蔡其昌建議說若要對付大谷，不如問問鄉民意見。（翻攝蔡其昌臉書）

▲要如何對付大谷，蔡其昌建議不如問問鄉民意見。（翻攝蔡其昌臉書）

圖文／鏡週刊

日籍二刀流球星大谷翔平，確定將披日本武士隊戰袍參加世界棒球經典賽（WBC），屆時台灣隊也將交手。國民黨立委葉元之昨在質詢上詢問運動部長李洋如何對付大谷引發討論，中職會長蔡其昌則回建議，可以問「鄉民」，可能會不錯的答案，再次掀起討論。

昨（26）日質詢時詢問李洋，經典賽日本隊已確定有大谷翔平，運動部有給什麼資源？有甚麼贏的策略？李洋回應，去美國考察、移地訓練運動部都有補助。

葉元之追問，那針對大谷翔平這種明星球員，運動部可以給予哪些方面技指導、科研還是？李洋一度瞪大雙眼，笑回「國訓運科中心有科技研發，但能不能讓大谷翔平也進入到...那應該有待商議」。

相關畫面引發討論，蔡其昌也在臉書、Threads等社群上發大談此事，笑說這題問李洋或問他，「不如問Theards上的鄉民，可能也會不錯的答案」，並附上上次去日本「近身觀察」大谷翔平的影片；而文章被轉到批踢踢後，鄉民也秒懂意思，紛紛說「PTT鍵總們最懂了」、「 紅中先知」、「派Josh出手啦」、「棒球板鍵總集體上線，大谷挫咧但」、「笑死 懂玩」。


關鍵字： 蔡其昌大谷翔平鏡週刊

