光芒簽回舊將弗雷利　一年合約成形、外野競爭白熱化

▲弗雷利（Jake Fraley）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

坦帕灣光芒在短短三週內3度與弗雷利（Jake Fraley）來回交流，光芒近日正式宣布，簽回這位30歲角落外野手，完成一連串先認領、再轉讓、再非保留的操作，現以一份一年合約重新攜手。

根據MLB.Com報導指出，弗雷利與光芒達成的一年大聯盟合約價值300萬美元，另附最高40萬美元的表現獎金，獎金將依他留在大聯盟名單的天數計算。

光芒在11月6日自勇士讓渡名單中認領弗雷利，11月18日將他指定轉讓，並在上週五選擇不給予保留合約；這一系列動作顯示球隊對他確實有意，但同時又不願意以薪資仲裁預估薪資承擔風險，因為他的仲裁預估薪資將高於他上季的312.5萬美元。

在短暫分開後，雙方最終以全新協議重新牽手。

除了這幾週的波折，弗雷利與光芒其實是「老相識」；他在2016年選秀中以第二輪被光芒選中，直到2018年11月，他被交易至水手，換回捕手祖尼諾（Mike Zunino），兩邊分道揚鑣。

既然是舊將，光芒運營部門在評估他時也相當熟悉，光芒棒球運營總裁Erik Neander在本月就曾表示：「弗雷利顯然是我們有一些過往連結的球員，雖然已有一段時間沒合作，但他是一名很好對付投手的打者；特別是面對右投時非常有效率，防守能力也不錯，能做很多不同的事情來幫助球隊贏球，毫無疑問，我們去年外野的整體表現並不是我們期望的水準。」

儘管回到光芒，但弗雷利的定位仍不算明朗，光芒目前外野人手充裕，他的優勢在於左打，可守兩側角落外野，其中以右外野出賽最多；然而光芒的右外野已有同為左打的勞爾（Josh Lowe）。

弗雷利至今在大聯盟7個球季出賽468場，生涯打擊三圍.248/.333/.402，累積 47轟、179分打點，對右投手更具威脅，生涯對右投的成績為.261/.344/.432。

但健康始終是他最大的課題；他上季僅出賽76場，受限於左小腿、右肩與右腹斜肌傷勢，他過去也曾因大腿、腿後肌、肩膀、膝蓋、手腕與腳趾等傷勢缺陣，耐久度是光芒需要密切評估的部分。