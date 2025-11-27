運動雲

>

光芒簽回舊將弗雷利　一年合約成形、外野競爭白熱化

▲弗雷利（Jake Fraley）。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗雷利（Jake Fraley）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

坦帕灣光芒在短短三週內3度與弗雷利（Jake Fraley）來回交流，光芒近日正式宣布，簽回這位30歲角落外野手，完成一連串先認領、再轉讓、再非保留的操作，現以一份一年合約重新攜手。

根據MLB.Com報導指出，弗雷利與光芒達成的一年大聯盟合約價值300萬美元，另附最高40萬美元的表現獎金，獎金將依他留在大聯盟名單的天數計算。

[廣告]請繼續往下閱讀...

光芒在11月6日自勇士讓渡名單中認領弗雷利，11月18日將他指定轉讓，並在上週五選擇不給予保留合約；這一系列動作顯示球隊對他確實有意，但同時又不願意以薪資仲裁預估薪資承擔風險，因為他的仲裁預估薪資將高於他上季的312.5萬美元。

在短暫分開後，雙方最終以全新協議重新牽手。

除了這幾週的波折，弗雷利與光芒其實是「老相識」；他在2016年選秀中以第二輪被光芒選中，直到2018年11月，他被交易至水手，換回捕手祖尼諾（Mike Zunino），兩邊分道揚鑣。

既然是舊將，光芒運營部門在評估他時也相當熟悉，光芒棒球運營總裁Erik Neander在本月就曾表示：「弗雷利顯然是我們有一些過往連結的球員，雖然已有一段時間沒合作，但他是一名很好對付投手的打者；特別是面對右投時非常有效率，防守能力也不錯，能做很多不同的事情來幫助球隊贏球，毫無疑問，我們去年外野的整體表現並不是我們期望的水準。」

儘管回到光芒，但弗雷利的定位仍不算明朗，光芒目前外野人手充裕，他的優勢在於左打，可守兩側角落外野，其中以右外野出賽最多；然而光芒的右外野已有同為左打的勞爾（Josh Lowe）。

弗雷利至今在大聯盟7個球季出賽468場，生涯打擊三圍.248/.333/.402，累積 47轟、179分打點，對右投手更具威脅，生涯對右投的成績為.261/.344/.432。

但健康始終是他最大的課題；他上季僅出賽76場，受限於左小腿、右肩與右腹斜肌傷勢，他過去也曾因大腿、腿後肌、肩膀、膝蓋、手腕與腳趾等傷勢缺陣，耐久度是光芒需要密切評估的部分。

關鍵字： MLB坦帕灣光芒棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

世界大賽憾負道奇　藍鳥豪砸7年65.6億簽下三振機器席斯

世界大賽憾負道奇　藍鳥豪砸7年65.6億簽下三振機器席斯

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

7年78億災難級爛約迎終點　美媒曝天使、倫登洽談買斷最後一年合約

7年78億災難級爛約迎終點　美媒曝天使、倫登洽談買斷最後一年合約

中國聯賽5教頭陸續亮相！吳俊良、呂文生領軍　韓籍名將上海帶隊

中國聯賽5教頭陸續亮相！吳俊良、呂文生領軍　韓籍名將上海帶隊

連16年無冠！洋基老闆盼2026薪資下降　但強調「奪冠優先」

連16年無冠！洋基老闆盼2026薪資下降　但強調「奪冠優先」

睡夢中被叫醒！李灝宇曝進老虎40人名單心得　感覺「有點荒謬」

睡夢中被叫醒！李灝宇曝進老虎40人名單心得　感覺「有點荒謬」

王維中傳自請戰力外？丁仲緯：沒有收到相關消息

王維中傳自請戰力外？丁仲緯：沒有收到相關消息

美專家給徐若熙好評「簽他當先發」　自由球員排名更勝日韓球星

美專家給徐若熙好評「簽他當先發」　自由球員排名更勝日韓球星

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【違停藏5逃逸移工】女所長查違停逮5逃逸移工　舉槍喝令司機鎖門：不要動喔

熱門新聞

世界大賽憾負道奇　藍鳥豪砸7年65.6億簽下三振機器席斯

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

7年78億災難級爛約迎終點　美媒曝天使、倫登洽談買斷最後一年合約

中國聯賽5教頭陸續亮相！吳俊良、呂文生領軍　韓籍名將上海帶隊

連16年無冠！洋基老闆盼2026薪資下降　但強調「奪冠優先」

睡夢中被叫醒！李灝宇曝進老虎40人名單心得　感覺「有點荒謬」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1藍鳥7年65.6億簽下三振機器席斯

2中國CPB今選秀！前悍將外野手獲指名

3美媒曝天使、倫登洽談買斷最後一年合約

4中國聯賽5教頭陸續亮相！

5洋基老闆強調「奪冠優先」

最新新聞

1戴維斯妙回是否歸隊出戰湖人

2曾乙喆打擊仿效大谷　教頭曝練球癡

3莊陳仲敖喊話「非常想打經典賽」

4平鎮闖4強　吳柏宏大讚小高一胡冠威

5沙子宸證實獲WBC徵詢　最想對決大谷

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【太香了❤】李珠珢跳KT巫師出局舞！

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

5點起床！首度赴委員會備詢　運動部長李洋喊話：很緊張

李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼

「Labubu⮕Katybubu」 凱蒂佩芮尖叫丟掉XD

【不要洗澡R！】蟒蛇掛浴室門上抗爭 媽媽拉不下來超無奈XD

【全船行李都遊走了】渡輪乘客甲板賞美景「驚見行李全漂走」

【誤把陰影當道路】賓士休旅閃大貨車　直衝農田4輪朝天
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366