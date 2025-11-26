運動雲

>

中國聯賽5教頭陸續亮相！吳俊良、呂文生領軍　韓籍名將上海帶隊

▲統一獅隊邀請吳俊良開球。（圖／統一球團提供）

▲吳俊良。（圖／統一球團提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中國棒球城市聯賽（CPB）26日舉行選秀會，5支球隊的總教練人選也陸續曝光。根據知情人士透露，長沙旺旺黑皮由吳俊良掌兵符、福州海峽由呂文生領軍、深圳藍襪則由曾代表中國出戰經典賽的美籍華裔張寶樹掛帥，上海正大龍則找來南韓名將具臺晟執教。至於廈門海豚的總教練仍待公布。

吳俊良是台灣知名的投手教練，球員時期以控球穩定、球路細膩著稱。轉任教練後在統一獅、Lamigo、富邦悍將等隊累積豐富經驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂文生綽號「飛總」，是統一獅史上最具代表性的總教練之一。離開中職後長期在中國棒球圈耕耘，也曾指揮香港代表隊，對兩岸棒球環境相當熟悉。

張寶樹為華裔美籍，選手時期曾效力美職小聯盟，是中國棒球具代表性的球員之一。退役後投入中國棒球基層培育，今年也擔任經典賽資格賽中國隊教練。

韓籍名將具臺晟則是橫跨韓、美、日、澳的傳奇左投，職棒生涯足跡遍布韓華鷹、大都會、歐力士等隊，被稱為澳職「常青樹」，甚至兩年前53歲時仍有出賽紀錄。日前還受邀於韓職總冠軍戰為老東家韓華鷹開球，身手依舊亮眼。近年在澳職兼任球員與教練，此次則加入CPB擔任上海正大龍總教練。

廈門海豚的總教練則尚待揭曉，有望是台灣棒球界人士。值得一提的是，5支球隊當中，有望有3隊由台灣籍教練領軍，台灣資深教練在中國棒球圈的影響力再度受到關注。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平的「弱點」曝光！　中華隊有奇兵致勝

大谷翔平的「弱點」曝光！　中華隊有奇兵致勝

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

快訊／中華男籃抗日12人名單出爐　林書緯確定入選、4戰將遭割愛

快訊／中華男籃抗日12人名單出爐　林書緯確定入選、4戰將遭割愛

大谷參戰WBC災難級消息！韓媒嘆「難以翻越的大山」　憂雙投跟進

大谷參戰WBC災難級消息！韓媒嘆「難以翻越的大山」　憂雙投跟進

王齊麟兩度錯失藥檢　李洋：他有設定鬧鐘了

王齊麟兩度錯失藥檢　李洋：他有設定鬧鐘了

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

傳味全龍想延攬古久保　桃猿「Thank You」後動向備受關注

傳味全龍想延攬古久保　桃猿「Thank You」後動向備受關注

統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫：我們合約也不差

統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫：我們合約也不差

大谷已表態要打WBC　美媒點名道奇恐不願放行山本由伸

大谷已表態要打WBC　美媒點名道奇恐不願放行山本由伸

大谷翔平報到時程未定　親揭願打WBC原因「一直想再為日本出戰」

大谷翔平報到時程未定　親揭願打WBC原因「一直想再為日本出戰」

伍佰高雄巨蛋開唱　堅持親自示範「波浪舞」

熱門新聞

大谷翔平的「弱點」曝光！　中華隊有奇兵致勝

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

快訊／中華男籃抗日12人名單出爐　林書緯確定入選、4戰將遭割愛

大谷參戰WBC災難級消息！韓媒嘆「難以翻越的大山」　憂雙投跟進

王齊麟兩度錯失藥檢　李洋：他有設定鬧鐘了

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平的「弱點」曝光！　中華隊有奇兵致勝

2中國CPB今選秀！前悍將外野手獲指名

3中華男籃客場抗日　12人名單出爐

4大谷參戰 WBC！韓媒憂山本、佐佐木跟進

5王齊麟兩度錯失藥檢　李洋稱有設鬧鐘

最新新聞

1《MLB PRO SPIRIT》台日傳奇球星登場

2唐西奇43分準大三元　洛城內戰宰快艇

3中國聯賽5教頭陸續亮相！

4中國CPB今選秀！前悍將外野手獲指名

5布雷克轟31分代表作　魔術狂勝七六人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【神助攻！】蔡其昌幫林維恩謀應援　峮峮：有回來肯定會加油

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【還有第二首！】TWICE安可再開一首「神曲」　離場粉絲拔腿狂奔TT

Lulu.陳漢典聊天太無聊　突然開始模仿黃偉晉XD

呂士軒.李竺芯拍照互相禮讓　碰巧超大力撞頭XD

【匆匆忙忙連滾帶爬】陸男狂奔嚇狗下秒大摔跤...

【還以為在台灣】大阪環球工作人員用台語指導遊戲 還以為在台灣XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366