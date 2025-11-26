中國聯賽5教頭陸續亮相！吳俊良、呂文生領軍　韓籍名將上海帶隊

▲吳俊良。（圖／統一球團提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中國棒球城市聯賽（CPB）26日舉行選秀會，5支球隊的總教練人選也陸續曝光。根據知情人士透露，長沙旺旺黑皮由吳俊良掌兵符、福州海峽由呂文生領軍、深圳藍襪則由曾代表中國出戰經典賽的美籍華裔張寶樹掛帥，上海正大龍則找來南韓名將具臺晟執教。至於廈門海豚的總教練仍待公布。

吳俊良是台灣知名的投手教練，球員時期以控球穩定、球路細膩著稱。轉任教練後在統一獅、Lamigo、富邦悍將等隊累積豐富經驗。

呂文生綽號「飛總」，是統一獅史上最具代表性的總教練之一。離開中職後長期在中國棒球圈耕耘，也曾指揮香港代表隊，對兩岸棒球環境相當熟悉。

張寶樹為華裔美籍，選手時期曾效力美職小聯盟，是中國棒球具代表性的球員之一。退役後投入中國棒球基層培育，今年也擔任經典賽資格賽中國隊教練。

韓籍名將具臺晟則是橫跨韓、美、日、澳的傳奇左投，職棒生涯足跡遍布韓華鷹、大都會、歐力士等隊，被稱為澳職「常青樹」，甚至兩年前53歲時仍有出賽紀錄。日前還受邀於韓職總冠軍戰為老東家韓華鷹開球，身手依舊亮眼。近年在澳職兼任球員與教練，此次則加入CPB擔任上海正大龍總教練。

廈門海豚的總教練則尚待揭曉，有望是台灣棒球界人士。值得一提的是，5支球隊當中，有望有3隊由台灣籍教練領軍，台灣資深教練在中國棒球圈的影響力再度受到關注。