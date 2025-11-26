運動雲

>

顏郁軒、林威漢台鋼雙砲齊轟　台灣海洋仍首度不敵韓職聯軍

▲▼林威漢。（圖／中職提供）

▲林威漢。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣海洋隊 26 日出戰韓職聯隊，前 3 局投手群崩盤陷入苦戰。雖然顏郁軒在 3 局上開轟、林威漢 6 局也炸裂全壘打振奮士氣，最終仍以7比9落敗。在雙方第3次交手中，台灣海洋首次落敗，

台灣海洋首局靠顏郁軒的適時安打先馳得點。由王柏傑掛帥先發，首局投出 3 上 3 下，但 2 局下遭遇亂流，柳炫印靠游擊手失誤上壘，朴韓杰安打、金賢晙保送形成滿壘。李昇沅擊出滾地球先追回 1 分，金杜炫再補上安打帶回超前分，韓職聯隊以 2 比 1 反超。3 局上，顏郁軒轟出陽春砲，將比數扳平。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而 3 局下局勢再度急轉直下。李載原、韓東熙、柳炫印接連安打，再度攻下超前分。王柏傑退場後，換上黃勃睿接替，卻連續遭到 4 支安打猛攻，其中包含鄭恩源的兩分砲，韓職聯隊單局狂灌 7 分，一口氣拉開比數。

落後 7 分的台灣海洋在 5 局展開反攻。田子杰、曾昱磬敲安形成得點圈契機，隨後利用對方控球失準獲得保送追回 1 分，王翾祐適時安打再添 2 分。6 局上林威漢轟出兩分砲，將比分追到 7 比 9。

8 局上台灣海洋一度攻佔得點圈，韓職聯隊緊急換上李庸準登板，成功封鎖反攻火力。

台灣海洋投手群在前三局後逐漸穩定，陳正毅、李承鴻、李斯特與鄭副豪接力無失分，但打線後繼無力未能逆轉，最終就以 2 分差落敗。目前台灣海洋戰績5勝5敗，韓職聯隊則為3 勝2敗。

關鍵字： 標籤:台灣海洋韓職聯隊全壘打投手崩盤棒球賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平的「弱點」曝光！　中華隊有奇兵致勝

大谷翔平的「弱點」曝光！　中華隊有奇兵致勝

快訊／中華男籃抗日12人名單出爐　林書緯確定入選、4戰將遭割愛

快訊／中華男籃抗日12人名單出爐　林書緯確定入選、4戰將遭割愛

大谷參戰WBC災難級消息！韓媒嘆「難以翻越的大山」　憂雙投跟進

大谷參戰WBC災難級消息！韓媒嘆「難以翻越的大山」　憂雙投跟進

王齊麟兩度錯失藥檢　李洋：他有設定鬧鐘了

王齊麟兩度錯失藥檢　李洋：他有設定鬧鐘了

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫：我們合約也不差

統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫：我們合約也不差

傳味全龍想延攬古久保　桃猿「Thank You」後動向備受關注

傳味全龍想延攬古久保　桃猿「Thank You」後動向備受關注

大谷已表態要打WBC　美媒點名道奇恐不願放行山本由伸

大谷已表態要打WBC　美媒點名道奇恐不願放行山本由伸

大谷翔平報到時程未定　親揭願打WBC原因「一直想再為日本出戰」

大谷翔平報到時程未定　親揭願打WBC原因「一直想再為日本出戰」

樂天二軍宿舍惹議！球員工會與球團開3次會：將全程監督改善進度

樂天二軍宿舍惹議！球員工會與球團開3次會：將全程監督改善進度

【誤把陰影當道路】賓士休旅閃大貨車　直衝農田4輪朝天

熱門新聞

大谷翔平的「弱點」曝光！　中華隊有奇兵致勝

快訊／中華男籃抗日12人名單出爐　林書緯確定入選、4戰將遭割愛

大谷參戰WBC災難級消息！韓媒嘆「難以翻越的大山」　憂雙投跟進

王齊麟兩度錯失藥檢　李洋：他有設定鬧鐘了

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫：我們合約也不差

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平的「弱點」曝光！　中華隊有奇兵致勝

2中華男籃客場抗日　12人名單出爐

3大谷參戰 WBC！韓媒憂山本、佐佐木跟進

4王齊麟兩度錯失藥檢　李洋稱有設鬧鐘

5被問如何對付大谷翔平　李洋：有運科

最新新聞

1顏郁軒、林威漢轟　台灣海洋不敵韓職

2歐力士陳睦衡盼早日支配下

3林安可加盟西武　岸潤一郎只能拚了

4王齊麟兩度錯失藥檢　李洋稱有設鬧鐘

5台北羽球賽拚500等級　李洋提建言

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【神助攻！】蔡其昌幫林維恩謀應援　峮峮：有回來肯定會加油

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【還有第二首！】TWICE安可再開一首「神曲」　離場粉絲拔腿狂奔TT

Lulu.陳漢典聊天太無聊　突然開始模仿黃偉晉XD

呂士軒.李竺芯拍照互相禮讓　碰巧超大力撞頭XD

【不是震撼，是感動】清潔員神速掃列車　網友狂讚職人精神

【匆匆忙忙連滾帶爬】陸男狂奔嚇狗下秒大摔跤...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366