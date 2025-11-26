顏郁軒、林威漢台鋼雙砲齊轟　台灣海洋仍首度不敵韓職聯軍

▲林威漢。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣海洋隊 26 日出戰韓職聯隊，前 3 局投手群崩盤陷入苦戰。雖然顏郁軒在 3 局上開轟、林威漢 6 局也炸裂全壘打振奮士氣，最終仍以7比9落敗。在雙方第3次交手中，台灣海洋首次落敗，

台灣海洋首局靠顏郁軒的適時安打先馳得點。由王柏傑掛帥先發，首局投出 3 上 3 下，但 2 局下遭遇亂流，柳炫印靠游擊手失誤上壘，朴韓杰安打、金賢晙保送形成滿壘。李昇沅擊出滾地球先追回 1 分，金杜炫再補上安打帶回超前分，韓職聯隊以 2 比 1 反超。3 局上，顏郁軒轟出陽春砲，將比數扳平。

然而 3 局下局勢再度急轉直下。李載原、韓東熙、柳炫印接連安打，再度攻下超前分。王柏傑退場後，換上黃勃睿接替，卻連續遭到 4 支安打猛攻，其中包含鄭恩源的兩分砲，韓職聯隊單局狂灌 7 分，一口氣拉開比數。

落後 7 分的台灣海洋在 5 局展開反攻。田子杰、曾昱磬敲安形成得點圈契機，隨後利用對方控球失準獲得保送追回 1 分，王翾祐適時安打再添 2 分。6 局上林威漢轟出兩分砲，將比分追到 7 比 9。

8 局上台灣海洋一度攻佔得點圈，韓職聯隊緊急換上李庸準登板，成功封鎖反攻火力。

台灣海洋投手群在前三局後逐漸穩定，陳正毅、李承鴻、李斯特與鄭副豪接力無失分，但打線後繼無力未能逆轉，最終就以 2 分差落敗。目前台灣海洋戰績5勝5敗，韓職聯隊則為3 勝2敗。