渡邊久信讚林安可像吉田正尚　點出日職最大考驗與球團耐心

▲林安可 。（圖／截自西武獅官方社群IG）

記者楊舒帆／綜合報導

埼玉西武獅日前宣布簽下台灣強打林安可，他本季在統一獅繳出打擊率.318、23 轟、OPS 1.000 的成績，去年世界 12 強更曾把橫山陸人的球轟上東京巨蛋最上層，引起日媒高度關注。前西武 GM、熟悉台灣棒球的渡邊久信，也分享他對林安可的觀察。

渡邊透露，自己在林安可是業餘球員時就看過他，「那時他是二刀流，我以投手角度觀察，身材很瘦。」如今林安可184 公分、95 公斤，已轉型為典型長距離火力型打者。渡邊認為：「能打全壘打是他最大的魅力，西武一定想要這種打者。他是阿根廷與台灣的混血，也算少見。」

評析打擊特性時，渡邊指出林安可「用線去擊球」，不是只靠點去碰球，可把球牢牢「乘」在球棒上。他甚至點名與紅襪外野手吉田正尚相似，「吉田也是靠『線』把球打遠，下半身很能撐，低球也能撈起來。」

守備方面，林安可主要守外野，渡邊表示，「除了中外野，其他位置應該都有空，甚至一壘也能守。」至於能打出什麼成績？他笑說：「我不知道（笑）。數字真的很難預測。」

談到台灣打者在日本的挑戰，渡邊表示，林威助、陽岱鋼、吳念庭等人因早期在日本打球所以更能適應，反觀王柏融雖在台灣打出超高打擊率，來日本仍遇到瓶頸。他指出最大差異是投手水準：「日本投手控球太好了，會攻擊打者打不到的位置。關鍵就是林安可能不能適應。甜球誰都能打，日本投手水準真的比台灣高很多。」

渡邊也認為，非台灣選手同樣會面臨適應期，「連美國 3A 等級的球員來日本都不一定打得出來，日本投手層級真的很高。」

他強調，海外選手要成功最重要的是球團是否有耐心，「球團既然簽了，就是相信他能打。最後成不成功，就看能不能讓他慢慢適應日本投手。」