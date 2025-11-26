運動雲

>

渡邊久信讚林安可像吉田正尚　點出日職最大考驗與球團耐心

▲▼ 林安可 。（圖／截自西武獅官方社群IG）

▲林安可 。（圖／截自西武獅官方社群IG）

記者楊舒帆／綜合報導

埼玉西武獅日前宣布簽下台灣強打林安可，他本季在統一獅繳出打擊率.318、23 轟、OPS 1.000 的成績，去年世界 12 強更曾把橫山陸人的球轟上東京巨蛋最上層，引起日媒高度關注。前西武 GM、熟悉台灣棒球的渡邊久信，也分享他對林安可的觀察。

渡邊透露，自己在林安可是業餘球員時就看過他，「那時他是二刀流，我以投手角度觀察，身材很瘦。」如今林安可184 公分、95 公斤，已轉型為典型長距離火力型打者。渡邊認為：「能打全壘打是他最大的魅力，西武一定想要這種打者。他是阿根廷與台灣的混血，也算少見。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

評析打擊特性時，渡邊指出林安可「用線去擊球」，不是只靠點去碰球，可把球牢牢「乘」在球棒上。他甚至點名與紅襪外野手吉田正尚相似，「吉田也是靠『線』把球打遠，下半身很能撐，低球也能撈起來。」

守備方面，林安可主要守外野，渡邊表示，「除了中外野，其他位置應該都有空，甚至一壘也能守。」至於能打出什麼成績？他笑說：「我不知道（笑）。數字真的很難預測。」

談到台灣打者在日本的挑戰，渡邊表示，林威助、陽岱鋼、吳念庭等人因早期在日本打球所以更能適應，反觀王柏融雖在台灣打出超高打擊率，來日本仍遇到瓶頸。他指出最大差異是投手水準：「日本投手控球太好了，會攻擊打者打不到的位置。關鍵就是林安可能不能適應。甜球誰都能打，日本投手水準真的比台灣高很多。」

渡邊也認為，非台灣選手同樣會面臨適應期，「連美國 3A 等級的球員來日本都不一定打得出來，日本投手層級真的很高。」

他強調，海外選手要成功最重要的是球團是否有耐心，「球團既然簽了，就是相信他能打。最後成不成功，就看能不能讓他慢慢適應日本投手。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平的「弱點」曝光！　中華隊有奇兵致勝

大谷翔平的「弱點」曝光！　中華隊有奇兵致勝

快訊／中華男籃抗日12人名單出爐　林書緯確定入選、4戰將遭割愛

快訊／中華男籃抗日12人名單出爐　林書緯確定入選、4戰將遭割愛

大谷參戰WBC災難級消息！韓媒嘆「難以翻越的大山」　憂雙投跟進

大谷參戰WBC災難級消息！韓媒嘆「難以翻越的大山」　憂雙投跟進

統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫：我們合約也不差

統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫：我們合約也不差

大谷翔平報到時程未定　親揭願打WBC原因「一直想再為日本出戰」

大谷翔平報到時程未定　親揭願打WBC原因「一直想再為日本出戰」

大谷已表態要打WBC　美媒點名道奇恐不願放行山本由伸

大谷已表態要打WBC　美媒點名道奇恐不願放行山本由伸

樂天二軍宿舍惹議！球員工會與球團開3次會：將全程監督改善進度

樂天二軍宿舍惹議！球員工會與球團開3次會：將全程監督改善進度

大谷翔平WBC定位？二刀流仍是問號　準備多套方案待道奇拍板

大谷翔平WBC定位？二刀流仍是問號　準備多套方案待道奇拍板

富邦左投陳品宏日本進修後迎冬盟　首戰挨轟吞敗仍有收穫

富邦左投陳品宏日本進修後迎冬盟　首戰挨轟吞敗仍有收穫

等了16天終於補發！樂天桃猿發布古久保「Thank You文」　

等了16天終於補發！樂天桃猿發布古久保「Thank You文」　

【誤把陰影當道路】賓士休旅閃大貨車　直衝農田4輪朝天

熱門新聞

大谷翔平的「弱點」曝光！　中華隊有奇兵致勝

快訊／中華男籃抗日12人名單出爐　林書緯確定入選、4戰將遭割愛

大谷參戰WBC災難級消息！韓媒嘆「難以翻越的大山」　憂雙投跟進

統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫：我們合約也不差

大谷翔平報到時程未定　親揭願打WBC原因「一直想再為日本出戰」

大谷已表態要打WBC　美媒點名道奇恐不願放行山本由伸

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平的「弱點」曝光！　中華隊有奇兵致勝

2中華男籃客場抗日　12人名單出爐

3大谷參戰 WBC！韓媒憂山本、佐佐木跟進

4統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫

5大谷報到時程未定　親揭願打WBC原因

最新新聞

1麥卡倫狂砍46分　終止巫師14連敗

2王彥程初見韓華教頭講日文　金卿文笑了

3被問如何對付大谷翔平　李洋：有運科

4曹錦輝、林益全赴中國打球？　李洋表態了

5渡邊久信從瘦看到壯！大讚林安可像吉田正尚

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【神助攻！】蔡其昌幫林維恩謀應援　峮峮：有回來肯定會加油

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【還有第二首！】TWICE安可再開一首「神曲」　離場粉絲拔腿狂奔TT

Lulu.陳漢典聊天太無聊　突然開始模仿黃偉晉XD

呂士軒.李竺芯拍照互相禮讓　碰巧超大力撞頭XD

【不是震撼，是感動】清潔員神速掃列車　網友狂讚職人精神

汪小菲認Mandy懷孕了！　她親自證實：已過孕吐時期
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366