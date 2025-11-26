傳味全龍想延攬古久保　桃猿「Thank You」後動向備受關注

▲前桃猿總教練古久保健二從蔡其昌會長手中接過冠軍獎座。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿前總教練古久保健二於 11 月 9 日無預警卸任，引起球迷熱烈討論。他在中職累積 6 年執教經驗，表現受到肯定，因此就在樂天桃猿等了16天發布「Thank You文」後，其動向備受關注。近期球圈盛傳味全龍希望延攬他加入教練團，協助傳承經驗。

古久保健二2019加入富邦悍將教練團，自2022年轉戰桃猿接任一軍首席教練，並於2023年接任一軍總教練一職。今年合約到期後，球團宣布不再續約，在奪冠後球團拋出震撼彈，讓球迷感到相當錯愕。

古久保健二與球員感情深厚，近日林泓育、張閔勛、宋嘉翔前往東京進修捕手技術時，他也現身探班。古久保離開桃猿後，傳出有其他球隊有意延攬他加入教練團，其中以味全龍最受關注。日前味全龍感謝祭上，從桃猿以 FA 轉隊的朱育賢也曾表示，希望古久保能繼續留在中職，若傳聞成真，雙方未來也可能再續前緣。對此，味全龍回應：「教練團異動將於 12 月中一併公布。」

中信兄弟總教練平野惠一與古久保健二私交甚篤，也傳出兄弟有意網羅古久保。不過兄弟球團僅回應：「關於一、二軍教練團的調整，球團目前不會針對單一教練做個別回覆，待確定後會統一向大家報告。」但據了解，兄弟並無意延攬古久保健二，明年不會看到兩人並肩作戰的畫面。