大谷參戰WBC災難級消息！韓媒嘆「難以翻越的大山」　憂雙投跟進

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平宣布出戰明年 WBC 經典賽，與日本同組的台灣與韓國高度關注，韓媒也感到巨大壓力，因為將要與他正面對決。

韓媒《The Sports Times》以「大谷翔平親自發文宣布：2026 WBC 必打！韓國隊壓力來了」為題報導；韓媒《Spochoo》則以「大谷翔平宣布參戰 WBC！韓國隊大事不妙…連山本、佐佐木也會上嗎？」為題；《YTN News》則以「韓國棒球面前出現一座『大山』——大谷強勢宣告參戰震撼日本列島」進行報導。

《YTN News》描述，韓國將於 2026 年 3 月 7 日，在日本東京巨蛋進行 WBC 第一輪賽事，對手正是日本隊。隨著大谷翔平確定參戰，韓國棒球面前彷彿出現一座「難以跨越的大山」。

此外，《體育朝鮮》也憂心山本由伸、佐佐木朗希是否會跟進，以「大谷都這樣宣佈了，山本－佐佐木不就自動參戰嗎…」為題報導。

文中指出，被稱為「棒球之神」的大谷翔平親自宣佈將參加世界棒球經典賽（WBC）。25 日，大谷在社群帳號上公開自己將出戰 WBC 的決定。他寫道：「感謝所有讓我度過另一個精彩賽季的球迷。我會努力訓練，期待明年再見。」並以母語日文補充：「再次代表日本出賽，我感到很幸福。」並附上穿著日本隊球衣的照片，正式宣告參加 WBC。

《體育朝鮮》直言，對韓國代表隊來說，這幾乎像是災難般的消息。韓國與日本將於明年 3 月在東京巨蛋於本賽事分組賽交手。原本就難以擊敗的對手，若美職超級巨星們全面到齊，戰力差距勢必進一步拉大。韓國本月在與日本的交流賽中已落後，戰績為 1 和 1 敗。雖然韓國也有不少主力缺席，但日本當時幾乎只是「1.5 軍」級的陣容。

關鍵字： 大谷翔平WBC日本隊韓國隊2026賽事

