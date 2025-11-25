徐生明少棒》武藏府中徐生明銅像前致意　贈布條惹師母落淚

運動雲

▲日本武藏府中隊特地到美濃國小學徐總銅像前合影。（圖／徐生明棒球發展協會提供）

▲日本武藏府中隊特地到美濃國小學徐總銅像前合影。（圖／徐生明棒球發展協會提供）

記者王真魚／綜合報導

日本武藏府中這次受邀來台參加徐生明國際少棒錦標賽，教練與小球員的一舉一動，都讓人感受到他們帶著感恩的心情來台參賽，今天（25日）全隊到美濃國小向已故總教練徐生明紀念銅像致意，並將印有「感謝徐生明教練，懷抱台日之情誼！」布條致贈給師母謝榮瑤。

武藏府中是日本東京都的傳統強隊，前年取得LLB威廉波特世界少棒賽日本代表權，但在預賽以0比10不敵桃園龜山國小。這次來台的監督廣岡東陽、教練附田紘生與甲坂勇，也是前年威廉波特的教練團組合，談到當年的拿下季軍的龜山少棒，3人都直誇實力很強。

這次來台打徐生明少棒，武藏府中首戰以2比4不敵今年拿下威廉波特冠軍的台北東園國小，教練私下詢問「東園是單一學校嗎？」隔天再以2比8敗給這次大黑馬台中自由國小，預賽1勝2敗，無緣晉級16強複賽。由於返日行程已定在26日，武藏府中教練請求協會安排，昨天與高雄中正國小打1場友誼賽。

為了表達感謝之意，武藏府中教練團來台前特別製作「感謝徐生明教練，懷抱台日之情誼！」布條。第1天選手之夜，日本小球員上台表演結束後，展示布條的瞬間，師母謝榮瑤忍不住落淚。後來得知美濃國小去年為徐生明設置紀念銅像，教練團改變行程，今天帶小朋友去向這位台灣傳奇教練致意，並合影留念。廣岡東陽一再向師母致意，希望以後每年都能邀請武藏府中來台。

▲武藏府中將紀念布條送給師母謝榮瑤，師母也回贈禮物。（圖／徐生明棒球發展協會提供）

▲武藏府中將紀念布條送給師母謝榮瑤，師母也回贈禮物。（圖／徐生明棒球發展協會提供）

