樂天二軍宿舍惹議！球員工會與球團開3次會：將全程監督改善進度

▲▼樂天桃猿二軍目前宿舍 。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿二軍宿舍因搬遷後陸續爆出居住品質、門禁安全等問題，引發球迷高度關注。球員工會今（25日）發布書面說明，指出本月初事件爆發後，工會已與球團進行三次正式會議、多次電話溝通，近期也開始與球員直接對話，強調將持續監督改善狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工會表示，依照現行《中華職棒聯盟規章》與《職棒選手契約書》，住宿、餐食等非報酬性福利並未被納入規範，因此這類議題必須仰賴勞資「誠信」與「互信」基礎處理。工會能介入，使球員不再需要單獨承擔壓力，而能透過制度化溝通保障權益。

經過多次會談後，工會指出，球團已展現誠意，承諾母企業將投入資源改善宿舍，並已提出具體規劃，後續也會讓調整過程更透明，持續與球員及工會溝通。工會肯定球團「願意正視問題」，也理解球迷的期待。

工會強調，接下來將持續身兼「橋樑」角色，並在改善計畫落實後，由球團與球員共同向球迷報告成果。

球員工會新聞稿：

近日，外界關注樂天桃猿球團二軍宿舍搬遷後引發的居住品質與門禁安全疑義。事件曝光後，球團已由副領隊礒江厚綺與球員工會，自本月初起密集召開三次正式會議，並多次電話溝通；近期亦開始與部分球員直接對話。

本次事件凸顯一項常被忽略的事實： 依照現行《中華職棒聯盟規章》與《職棒選手契約書》中，膳食、住宿、交通等非報酬性相關權益，並未受涵蓋。 因此，相關議題必須仰賴勞、資在「誠信」與「互信」基礎上溝通。當契約無法涵蓋所有需求時，工會作為勞工的集體聲音，使權益保障不再依靠個別球員是否願意“挺身而出”，而是透過制度性對話與持續性的溝通來完成。

經數週會談後，球團展現誠意與誠信回應，並告知：母企業將投入資源改善宿舍環境，球團已規劃具體改善計畫，並承諾讓後續調整過程透明，持續與球員及球員工會溝通。工會肯定球團願意正視球員需求，亦能理解球迷的高度期待。

接下來，球員工會將繼續擔任協助與互信的橋樑，並持續監督改善進度，盼後續「修補工程」符合期待。待成果具體落實後，由球團與球員親自向關心的球迷說明。

誠信是勞資關係的基礎，

互信是勞資共好的臺階。