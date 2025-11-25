運動雲

韓國首爾阻擋龜山三連霸！13年來首支國外球隊奪徐生明盃冠軍

▲▼韓國首爾擊敗龜山後小選手高興擁抱，鄭裕暋是首爾隊4棒及捕手，是本屆比賽的打點王。（圖／徐生明棒球發展協會提供）

▲韓國首爾擊敗龜山後小選手高興擁抱。（圖／徐生明棒球發展協會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

徐生明國際少棒錦標賽進入最終決戰，受到連續三天雙重賽的高強度賽程影響，各隊投手戰力幾乎耗盡，就連台灣少棒強權桃園龜山國小也難以倖免。冠軍戰面對韓國首爾小學，2局上單局遭痛擊 11 分，終場僅打 4 局就以 2 比 12 落敗，無緣完成睽違九年的第二次三連霸。韓國首爾也成為徐生明盃創辦 13 屆以來 首支奪冠的外國球隊。

徐生明盃為減少學生請假，從預賽第二天起，晉級球隊連續三日需應付「每日兩戰」，投手調度成為勝負關鍵。龜山一路淘汰強敵，八強戰 4 比 3 擊退福林國小，四強再以 3 比 2 力克今年威廉波特冠軍東園國小，但主戰投手吳烜睿因隔場限制，無法在冠軍戰出賽。

首爾隊在四強也驚險晉級，原本落後台中自由 1 比 5，卻在 6 局上靠鄭裕暋單局 2 安、2 打點引爆 8 分大局，終場逆轉 9 比 7。士氣高昂延續到冠軍戰，2 局上全隊揮擊如有神助，單局掃出 7 支安打、狂得 11 分，早早奠定勝基。

龜山總教練李政達苦笑表示，韓國隊有不少小球員年齡比台灣高半歲，力量明顯占優勢，尤其 4 棒鄭裕暋火力驚人。他安慰球員：「給孩子震撼一下，回去會更努力，下半年比賽會更進步。」

首爾總教練李炯錫則坦言球隊表現超乎預期，「只是運氣好，4 強戰的逆轉讓士氣完全不一樣。」他點出關鍵在安孝晙的觸擊形成幸運內野安打，「從那球之後，運氣就站在我們這邊。」

首爾主戰捕手鄭裕暋此役再度亮眼，本屆收下打點王（13 分）與 6 成 19 打擊率第 3 名。他五年級才開始打球，笑說入隊原因很簡單：「覺得打棒球的人很帥。」偶像是韓職三星獅重砲捕手姜珉鎬。

韓國首爾隊去年首次參賽拿下亞軍，今年更一舉奪冠，寫下外國球隊首座徐生明盃冠軍的歷史。

▲▼韓國首爾擊敗龜山後小選手高興擁抱，鄭裕暋是首爾隊4棒及捕手，是本屆比賽的打點王。（圖／徐生明棒球發展協會提供）

▲▼韓國首爾鄭裕暋是首爾隊4棒及捕手，是本屆比賽的打點王。（圖／徐生明棒球發展協會提供）

▲▼韓國首爾擊敗龜山後小選手高興擁抱，鄭裕暋是首爾隊4棒及捕手，是本屆比賽的打點王。（圖／徐生明棒球發展協會提供）

