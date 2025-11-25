運動雲

>

混血小万波中正爆發！東園少棒火力復甦　奪徐生明盃季軍

▲李文凱是東園國小的万波中正，手掌超大，輕鬆可以夾住球。（圖／徐生明棒球發展協會提供）

▲李文凱是東園國小的万波中正，手掌超大，輕鬆可以夾住球。（圖／徐生明棒球發展協會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

徐生明國際少棒錦標賽季軍戰今（25日）上演台北東園與台中自由的二度對決。預賽時東園為保留投手戰力以0比9大敗，但季軍戰火力全面甦醒，加上混血小將「小萬波中正」李文凱適時建功，最終以10比3成功復仇、拿下季軍。自由雖吞敗但仍寫下隊史最佳第4名佳績。

東園上一屆奪下威廉波特世界冠軍，今年六年級接班陣容雖起步較晚，但打擊火力逐漸展現。教練陳煜盛坦言，這批球員多在四、五年級才加入，投手層面尚不如學長強勢，不過身材條件佳，未來成長空間大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

季軍戰中，東園先發投手郭予恩頂住壓力，投5局僅失3分（1分責失），壓制自由火力；高靖翔最後1局關門成功。郭予恩原打社區球隊，五年級才轉入東園，不僅能投、內野四位都能守，學業更是班排第一，他笑說：「平日唸書、假日打球，真的很累。」

賽後話題焦點之一則是混血外野手李文凱，因五官神似日本火腿巨砲万波中正，加上身形條件亮眼，被隊友暱稱為「小万波中正」。他父親來自非洲大西洋島國聖多美普林西比、母親是台灣人，現年僅12歲已長到166公分、手長腳長、手掌特大，練習時甚至能投出指叉球，但比賽仍未正式啟用。

李文凱五年級轉入東園前從未接觸棒球，但爆發力驚人。季軍戰擔任先發第6棒左外野手，3打數2安打、貢獻1打點並盜壘成功，展現十足潛力。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問

樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

大谷翔平突宣布打WBC！球迷狂喜暴動： 哇啊啊啊真的假的

大谷翔平突宣布打WBC！球迷狂喜暴動： 哇啊啊啊真的假的

太扯！大谷全壘打球沒認證　賣家靠「測謊儀」仍拍出逾800萬高價

太扯！大谷全壘打球沒認證　賣家靠「測謊儀」仍拍出逾800萬高價

統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫：我們合約也不差

統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫：我們合約也不差

今井達也想加入「沒有日本選手的球隊」 放話挑戰道奇！

今井達也想加入「沒有日本選手的球隊」 放話挑戰道奇！

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

凃壯勳、林泓育領軍！鷹、猿捕手東京特訓　古久保現身會子弟兵

凃壯勳、林泓育領軍！鷹、猿捕手東京特訓　古久保現身會子弟兵

Momo.定延表演中打滑　Sana「毛巾鋪地」救援

熱門新聞

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

大谷翔平突宣布打WBC！球迷狂喜暴動： 哇啊啊啊真的假的

太扯！大谷全壘打球沒認證　賣家靠「測謊儀」仍拍出逾800萬高價

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

2樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

3樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？

4輸不了！　活塞13連勝平隊史最佳

5大谷突宣布喜事！球迷： 哇啊啊真假

最新新聞

1樂天二軍宿舍惹議！球員工會發聲

2中華男籃客場抗日　12人名單出爐

3等了16天終於補發！樂天桃猿發布古久保「Thank You文」　

4阻擋龜山三連霸！韓國首爾奪冠軍

5小万波中正爆發！東園奪徐生明盃季軍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【雙向奔赴的友誼】郵差來送信！狗狗立刻搖尾狂撒嬌

【八點檔女星車禍】顏曉筠騎車遭撞！慘摔倒地滑行

【送你日不落的想念啦！】唱TWICE被客人嗆「很憨」 牛排員工氣到加碼唱蔡依林XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

【還以為在台灣】大阪環球工作人員用台語指導遊戲 還以為在台灣XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366