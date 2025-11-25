混血小万波中正爆發！東園少棒火力復甦　奪徐生明盃季軍

▲李文凱是東園國小的万波中正，手掌超大，輕鬆可以夾住球。（圖／徐生明棒球發展協會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

徐生明國際少棒錦標賽季軍戰今（25日）上演台北東園與台中自由的二度對決。預賽時東園為保留投手戰力以0比9大敗，但季軍戰火力全面甦醒，加上混血小將「小萬波中正」李文凱適時建功，最終以10比3成功復仇、拿下季軍。自由雖吞敗但仍寫下隊史最佳第4名佳績。

東園上一屆奪下威廉波特世界冠軍，今年六年級接班陣容雖起步較晚，但打擊火力逐漸展現。教練陳煜盛坦言，這批球員多在四、五年級才加入，投手層面尚不如學長強勢，不過身材條件佳，未來成長空間大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

季軍戰中，東園先發投手郭予恩頂住壓力，投5局僅失3分（1分責失），壓制自由火力；高靖翔最後1局關門成功。郭予恩原打社區球隊，五年級才轉入東園，不僅能投、內野四位都能守，學業更是班排第一，他笑說：「平日唸書、假日打球，真的很累。」

賽後話題焦點之一則是混血外野手李文凱，因五官神似日本火腿巨砲万波中正，加上身形條件亮眼，被隊友暱稱為「小万波中正」。他父親來自非洲大西洋島國聖多美普林西比、母親是台灣人，現年僅12歲已長到166公分、手長腳長、手掌特大，練習時甚至能投出指叉球，但比賽仍未正式啟用。

李文凱五年級轉入東園前從未接觸棒球，但爆發力驚人。季軍戰擔任先發第6棒左外野手，3打數2安打、貢獻1打點並盜壘成功，展現十足潛力。