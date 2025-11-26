運動雲

>

富邦左投陳品宏日本進修後迎冬盟　首戰挨轟吞敗仍有收穫

▲▼悍將第四輪左投陳品宏。（圖／記者楊舒帆攝）

▲悍將第四輪左投陳品宏。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將日前第一批旅日進修團返台，左投陳品宏回國後立即無縫接軌投入冬季聯盟。雖然他在23日的首次登板，面對首名打者就挨轟，僅投不滿1局失4分，但他仍強調旅日期間收穫豐富，期待下次冬盟先發能展現成果。

富邦第一批赴日進修的6位投手，由林威助領軍前往日本千葉「Next Base訓練中心」進行體能與技術強化，陳品宏也在名單之中。

談到訓練內容，陳品宏表示，這次最大的收穫是 學習身體發力方式與變化球球路設計，兩者對投手都極其關鍵。訓練中心透過數據化呈現、立體圖分析關節角度，協助他針對個人問題進行調整，並搭配彈力帶訓練及髖關節發力技巧等輔助課程。

本次冬盟首戰面對日職聯軍，他首局首打席被森駿太敲出全壘打，隨後又被擊出4支安打失4分，只抓到2個出局數就退場。他坦言：「直球球質有投出來，但變化球位置沒掌握好，加上有一段時間沒比賽，下次要更快找回對打者的感覺。」

教練團預計讓他在冬盟再次先發，他也很期待把旅日所學運用在實戰中：「想試試看能不能對打者產生壓制力。」教練團也給予他充分空間，盼他把首場失利當作 Live BP（實戰投打練習），持續維持直球品質並提升變化球控球。

陳品宏為富邦悍將2024年選秀第四輪新秀，今年是他在二軍的首個完整球季，共出賽13場（10場先發），拿下2勝2敗、防禦率4.99。值得一提的是，他在9月4場出賽合計12.1局僅失1分，展現明顯進步。

回顧本季，他說：「花了很長時間學習如何調整自己，下半季尾聲才找到最適合的先發準備方式。」此外，他也更加理解打者習性與策略運用方式。他透露，季末進步關鍵之一是善用數據網站研究打者弱點，再擬定策略投球，「這部分真的學到很多。」

