凃壯勳、林泓育領軍！鷹、猿捕手東京特訓　古久保現身會子弟兵

古久保健二現身。

記者楊舒帆／綜合報導

捕手冬季海外進修啟動！台鋼雄鷹與樂天桃猿共 6 名捕手組團前往日本東京訓練，台鋼由凃壯勳、陳致嘉、陳世嘉參與，桃猿則是林泓育、張閔勛與宋嘉翔同行，此行也順道與前桃猿總教練古久保健二相見歡。

台鋼雄鷹二軍捕手教練凃壯勳與林泓育去年就曾自費赴東京綠川大陸訓練中心進修，兩人同為南英商工出身的學長、學弟。

日本捕手教練緑川大陸因「ビタ止め捕手」爆紅，從草野球素人翻身成為職棒等級的捕手指導者。他原本多次在球員生涯受挫，甚至一度脫離棒球圈，但因接球技巧在社群瘋傳後備受關注。其專業獲大聯盟投手千賀滉大青睞，曾連續兩年邀他支援自主訓練，也曾接到甲斐拓也親自邀約，向他學習接捕技術。

中職6人團此行將接受緑川大陸接補技術與細節的專業指導，預期有助於台鋼與桃猿下一季捕手戰力提升。

值得一提的是，前桃猿總教練古久保健二也特地現身，與昔日子弟兵溫馨重逢，也準備紀念品送給他們。桃猿啦啦隊成員籃籃及團長ABY也隨球團拍攝同行，記錄訓練過程。

陳世嘉IG。

綠洲大陸訓練中心IG。