運動雲

>

凃壯勳、林泓育領軍！鷹、猿捕手東京特訓　古久保現身會子弟兵

▲截自塗壯勳、陳世嘉、綠洲大陸訓練中心IG。（圖／截自IG限動）

▲古久保健二現身。（圖／截自IG限動）

記者楊舒帆／綜合報導

捕手冬季海外進修啟動！台鋼雄鷹與樂天桃猿共 6 名捕手組團前往日本東京訓練，台鋼由凃壯勳、陳致嘉、陳世嘉參與，桃猿則是林泓育、張閔勛與宋嘉翔同行，此行也順道與前桃猿總教練古久保健二相見歡。

台鋼雄鷹二軍捕手教練凃壯勳與林泓育去年就曾自費赴東京綠川大陸訓練中心進修，兩人同為南英商工出身的學長、學弟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本捕手教練緑川大陸因「ビタ止め捕手」爆紅，從草野球素人翻身成為職棒等級的捕手指導者。他原本多次在球員生涯受挫，甚至一度脫離棒球圈，但因接球技巧在社群瘋傳後備受關注。其專業獲大聯盟投手千賀滉大青睞，曾連續兩年邀他支援自主訓練，也曾接到甲斐拓也親自邀約，向他學習接捕技術。

中職6人團此行將接受緑川大陸接補技術與細節的專業指導，預期有助於台鋼與桃猿下一季捕手戰力提升。

值得一提的是，前桃猿總教練古久保健二也特地現身，與昔日子弟兵溫馨重逢，也準備紀念品送給他們。桃猿啦啦隊成員籃籃及團長ABY也隨球團拍攝同行，記錄訓練過程。

▲截自塗壯勳、陳世嘉、綠洲大陸訓練中心IG。（圖／截自IG限動）

▲陳世嘉IG。（圖／截自IG限動）

▲截自塗壯勳、陳世嘉、綠洲大陸訓練中心IG。（圖／截自IG限動）

▲綠洲大陸訓練中心IG。（圖／截自IG限動）

關鍵字： 標籤:捕手訓練日本冬季台鋼雄鷹樂天桃猿古久保健二

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問

樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

大谷翔平突宣布打WBC！球迷狂喜暴動： 哇啊啊啊真的假的

大谷翔平突宣布打WBC！球迷狂喜暴動： 哇啊啊啊真的假的

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

今井達也想加入「沒有日本選手的球隊」 放話挑戰道奇！

今井達也想加入「沒有日本選手的球隊」 放話挑戰道奇！

太扯！大谷全壘打球沒認證　賣家靠「測謊儀」仍拍出逾800萬高價

太扯！大谷全壘打球沒認證　賣家靠「測謊儀」仍拍出逾800萬高價

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

勇士柯瑞與UA「分手」導火線曝光　沒簽下女籃超新星克拉克成關鍵

勇士柯瑞與UA「分手」導火線曝光　沒簽下女籃超新星克拉克成關鍵

完全無法比！村上宗隆曝與大谷初見衝擊：第一次覺得贏不了…

完全無法比！村上宗隆曝與大谷初見衝擊：第一次覺得贏不了…

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

熱門新聞

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

大谷翔平突宣布打WBC！球迷狂喜暴動： 哇啊啊啊真的假的

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

今井達也想加入「沒有日本選手的球隊」 放話挑戰道奇！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

2樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？

3樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

4大谷突宣布喜事！球迷： 哇啊啊真假

5輸不了！　活塞13連勝平隊史最佳

最新新聞

1拜仁慕尼黑傳奇球星　拉菲尼亞旋風來台

2台灣世棒12強奪冠周年　愛爾達「1承諾達成」萬人讚爆

3統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫

4Merry ChristMARS　戰神主場派對登場

5台新新光女子路跑　女力挑戰自我

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【雙向奔赴的友誼】郵差來送信！狗狗立刻搖尾狂撒嬌

【八點檔女星車禍】顏曉筠騎車遭撞！慘摔倒地滑行

【送你日不落的想念啦！】唱TWICE被客人嗆「很憨」 牛排員工氣到加碼唱蔡依林XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

【還以為在台灣】大阪環球工作人員用台語指導遊戲 還以為在台灣XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366