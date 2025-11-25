台灣海洋打破日本社會人不敗金身、首次完封　王念好長打奪MVP

▲王念好。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣海洋隊25日與日本社會人交手，上演一場投手戰。王念好在8局上敲出關鍵二壘安打帶動攻勢，並獲選本場MVP。全隊6名投手聯手完封對手，最終以 4 比 0 取勝，終結日本社會人本屆冬盟的不敗紀錄。

前7局雙方互相壓制，戰成0比0。直到 8 局上台灣海洋突破僵局，王念好敲出二壘安打後由高捷代跑，接著吳柏萱執行短打推進，陳愷佑再以高飛犧牲打送回全場第一分。

9 局上台灣海洋打線全面甦醒，高聖恩、顏郁軒、林培緯、林莛淯、王翾佑連續安打，一口氣攻下 3 分保險分，將比數拉開至 4 比 0。

投手群此戰採取「車輪戰」，效果極佳。李欣穎先發3局僅被敲1安、無失分；潘奕誠接手2局無安打、1K；林原裕、邱立璿、王偉軒各投 1 局順利守成，韋宏亮則在 9 局關門成功。全隊合力完封對手。

日本社會人此役前戰績為7勝1和高居第一，最終遭台灣海洋擊敗，吞下本屆冬盟首敗，而且前一次遭到完封得追溯至2017年被日職東軍2比0完封，台灣球隊則是在此戰寫首見紀錄。台灣海洋則以 5 勝 4 敗暫居第二。

敲出關鍵二壘安打的王念好賽後說：「能終結他們的連勝，自己也打出安打，真的很開心。」談到第 7 局策動雙殺後又敲關鍵安打，他笑說：「賽前腳有點不舒服，就想著能不能把球打遠一點，所以跑上二壘。」

回顧自己至今的旅程，他坦言：「一軍時受過不少挫折，但一直希望能讓自己成長，不論心態或球技。」隊友在旁不停起鬨，他也開心秀出舞步，慶祝奪下 MVP。