運動雲

>

台灣海洋打破日本社會人不敗金身、首次完封　王念好長打奪MVP

▲▼王念好。（圖／中職提供）

▲王念好。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣海洋隊25日與日本社會人交手，上演一場投手戰。王念好在8局上敲出關鍵二壘安打帶動攻勢，並獲選本場MVP。全隊6名投手聯手完封對手，最終以 4 比 0 取勝，終結日本社會人本屆冬盟的不敗紀錄。

前7局雙方互相壓制，戰成0比0。直到 8 局上台灣海洋突破僵局，王念好敲出二壘安打後由高捷代跑，接著吳柏萱執行短打推進，陳愷佑再以高飛犧牲打送回全場第一分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

9 局上台灣海洋打線全面甦醒，高聖恩、顏郁軒、林培緯、林莛淯、王翾佑連續安打，一口氣攻下 3 分保險分，將比數拉開至 4 比 0。

投手群此戰採取「車輪戰」，效果極佳。李欣穎先發3局僅被敲1安、無失分；潘奕誠接手2局無安打、1K；林原裕、邱立璿、王偉軒各投 1 局順利守成，韋宏亮則在 9 局關門成功。全隊合力完封對手。

日本社會人此役前戰績為7勝1和高居第一，最終遭台灣海洋擊敗，吞下本屆冬盟首敗，而且前一次遭到完封得追溯至2017年被日職東軍2比0完封，台灣球隊則是在此戰寫首見紀錄。台灣海洋則以 5 勝 4 敗暫居第二。

敲出關鍵二壘安打的王念好賽後說：「能終結他們的連勝，自己也打出安打，真的很開心。」談到第 7 局策動雙殺後又敲關鍵安打，他笑說：「賽前腳有點不舒服，就想著能不能把球打遠一點，所以跑上二壘。」

回顧自己至今的旅程，他坦言：「一軍時受過不少挫折，但一直希望能讓自己成長，不論心態或球技。」隊友在旁不停起鬨，他也開心秀出舞步，慶祝奪下 MVP。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問

樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

大谷翔平突宣布打WBC！球迷狂喜暴動： 哇啊啊啊真的假的

大谷翔平突宣布打WBC！球迷狂喜暴動： 哇啊啊啊真的假的

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

今井達也想加入「沒有日本選手的球隊」 放話挑戰道奇！

今井達也想加入「沒有日本選手的球隊」 放話挑戰道奇！

太扯！大谷全壘打球沒認證　賣家靠「測謊儀」仍拍出逾800萬高價

太扯！大谷全壘打球沒認證　賣家靠「測謊儀」仍拍出逾800萬高價

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

勇士柯瑞與UA「分手」導火線曝光　沒簽下女籃超新星克拉克成關鍵

勇士柯瑞與UA「分手」導火線曝光　沒簽下女籃超新星克拉克成關鍵

完全無法比！村上宗隆曝與大谷初見衝擊：第一次覺得贏不了…

完全無法比！村上宗隆曝與大谷初見衝擊：第一次覺得贏不了…

子瑜獨自在高雄世運奔跑　「2025夢想實現」超催淚

熱門新聞

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

大谷翔平突宣布打WBC！球迷狂喜暴動： 哇啊啊啊真的假的

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

今井達也想加入「沒有日本選手的球隊」 放話挑戰道奇！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

2樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？

3樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

4大谷突宣布喜事！球迷： 哇啊啊真假

5輸不了！　活塞13連勝平隊史最佳

最新新聞

1拜仁慕尼黑傳奇球星　拉菲尼亞旋風來台

2台灣世棒12強奪冠周年　愛爾達「1承諾達成」萬人讚爆

3統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫

4Merry ChristMARS　戰神主場派對登場

5台新新光女子路跑　女力挑戰自我

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【雙向奔赴的友誼】郵差來送信！狗狗立刻搖尾狂撒嬌

【八點檔女星車禍】顏曉筠騎車遭撞！慘摔倒地滑行

【送你日不落的想念啦！】唱TWICE被客人嗆「很憨」 牛排員工氣到加碼唱蔡依林XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

【還以為在台灣】大阪環球工作人員用台語指導遊戲 還以為在台灣XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366