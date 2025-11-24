運動雲

>

樂天承諾改善「二軍地獄宿舍」！挑出3地點、球員實勘後決定

▲▼中職樂天桃猿今天召開記者會，日籍高層亞洲CEO葛城崇（右）親自到場發布球團最新人事異動，樂天桃猿任命日本東北樂天金鷲社長森井誠之（左）暫代樂天桃猿執行長。（圖／記者李毓康攝）

▲中職樂天桃猿今天召開記者會，日籍高層亞洲CEO葛城崇（右）親自到場發布球團最新人事異動，樂天桃猿任命日本東北樂天金鷲社長森井誠之（左）暫代樂天桃猿執行長。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿二軍「地獄級」宿舍引發外界強烈關注，中職會長蔡其昌日前也向樂天高層明確表達「必須好好照顧台灣球員」的訴求。對此，樂天執行長森井誠之24日在記者會上正式回應，表示已挑選出三個新宿舍地點，將邀請實際入住的球員參觀後，再決定最終方案。

樂天桃猿在將二軍基地移往桃園後，在桃園觀音工業區設置宿舍，兩人同住空間相當小。森井誠之說明：「目前二軍訓練基地已移到桃園球場附近，能提供與一軍相同的餐食環境。針對二軍住宿問題，我們實地走訪後，認為確實需要立即改善。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也公布具體進度：「已找到三個搬遷選項，哪一個比較好呢？我們會邀請實際入住的選手前往參觀，聽取他們的意見後再做選擇。」

面對媒體進一步詢問細節，森井補充，挑選地點時，已將交通便利性、周邊環境安全列為優先考量。過去球團習慣找整棟、一群人住在一起，但完全住在一起可能有困難，因此這次同時評估兩棟分開居住的可能性，也會列入考量。

他也強調自己身為主管的責任：「我非常了解二軍球員每天訓練後回到宿舍都很疲累，希望回到宿舍時能真正休息。我會盡力找到適合的宿舍地點。」

▲▼ 樂天桃猿二軍目前宿舍 。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 樂天桃猿二軍目前宿舍 。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 樂天桃猿二軍目前宿舍 。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 樂天桃猿二軍目前宿舍 。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 樂天桃猿二軍目前宿舍 。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 樂天桃猿二軍目前宿舍 。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

快訊／重大人事調整！金鷲社長森井誠之暫代桃猿隊執行長

快訊／重大人事調整！金鷲社長森井誠之暫代桃猿隊執行長

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

明年WBC重點關注！　吳念庭向日媒推薦兩位台灣超級強打

明年WBC重點關注！　吳念庭向日媒推薦兩位台灣超級強打

「古久保下台惹議」樂天認疏失　新教頭台、日籍都在面談候補名單

「古久保下台惹議」樂天認疏失　新教頭台、日籍都在面談候補名單

快訊／樂天人事地震！撤換領隊牧野幸輝　日籍高層來台親自處理

快訊／樂天人事地震！撤換領隊牧野幸輝　日籍高層來台親自處理

樂天高層急來台！蔡其昌未聽聞轉賣：應該是回應上次提出兩大訴求

樂天高層急來台！蔡其昌未聽聞轉賣：應該是回應上次提出兩大訴求

與勇士重啟庫明加交易談判？4勝13敗國王全隊僅2人是「非賣品」

與勇士重啟庫明加交易談判？4勝13敗國王全隊僅2人是「非賣品」

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

詹皇致敬將退休的保羅　美媒嘆：他生涯重來100次有90次能奪冠

詹皇致敬將退休的保羅　美媒嘆：他生涯重來100次有90次能奪冠

【最萌C位】妹妹熱跳TWICE志效神曲圈粉全場！

熱門新聞

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

快訊／重大人事調整！金鷲社長森井誠之暫代桃猿隊執行長

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

明年WBC重點關注！　吳念庭向日媒推薦兩位台灣超級強打

「古久保下台惹議」樂天認疏失　新教頭台、日籍都在面談候補名單

快訊／樂天人事地震！撤換領隊牧野幸輝　日籍高層來台親自處理

讀者回應

﻿

熱門新聞

1樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

2金鷲社長森井誠之暫代桃猿執行長

3蔡其昌遭嗆活在過去不忍反擊

4吳念庭向日媒推薦兩位超級強打

5「古久保下台惹議」樂天認疏失

最新新聞

1楊恩宥單場雙響　自由首度晉4強

2樂天承諾改善選手餐　森井誠之：春訓前調整！

3樂天承諾發獎金：讓大家開心的數字

4韓國順天南山質疑裁判提前喊停引風波

5樂天轉賣傳聞滿天飛！葛城崇：沒要賣球隊

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

Momo.定延表演中打滑　Sana「毛巾鋪地」救援

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉

《眾生相》李駿碩奪最佳導演　向台下男友告白：I Love You

多賢中文喊話超Q　志效在旁幫解釋XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366