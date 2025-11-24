樂天承諾改善「二軍地獄宿舍」！挑出3地點、球員實勘後決定

▲中職樂天桃猿今天召開記者會，日籍高層亞洲CEO葛城崇（右）親自到場發布球團最新人事異動，樂天桃猿任命日本東北樂天金鷲社長森井誠之（左）暫代樂天桃猿執行長。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿二軍「地獄級」宿舍引發外界強烈關注，中職會長蔡其昌日前也向樂天高層明確表達「必須好好照顧台灣球員」的訴求。對此，樂天執行長森井誠之24日在記者會上正式回應，表示已挑選出三個新宿舍地點，將邀請實際入住的球員參觀後，再決定最終方案。

樂天桃猿在將二軍基地移往桃園後，在桃園觀音工業區設置宿舍，兩人同住空間相當小。森井誠之說明：「目前二軍訓練基地已移到桃園球場附近，能提供與一軍相同的餐食環境。針對二軍住宿問題，我們實地走訪後，認為確實需要立即改善。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也公布具體進度：「已找到三個搬遷選項，哪一個比較好呢？我們會邀請實際入住的選手前往參觀，聽取他們的意見後再做選擇。」

面對媒體進一步詢問細節，森井補充，挑選地點時，已將交通便利性、周邊環境安全列為優先考量。過去球團習慣找整棟、一群人住在一起，但完全住在一起可能有困難，因此這次同時評估兩棟分開居住的可能性，也會列入考量。

他也強調自己身為主管的責任：「我非常了解二軍球員每天訓練後回到宿舍都很疲累，希望回到宿舍時能真正休息。我會盡力找到適合的宿舍地點。」

▲▼ 樂天桃猿二軍目前宿舍 。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 樂天桃猿二軍目前宿舍 。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）